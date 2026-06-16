"Battiti" di pop in estate. Parte il nuovo festivalbar

Come tutte le estati, il pop diventa protagonista delle serate tv. Accade da mezzo secolo, da quando programmi come il Festivalbar seminavano musica nei giorni di vacanza diventando vere e proprie colonne sonore. Tra i programmi più ascoltati e seguiti c'è senza dubbio Tim Battiti Live. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi (foto) e Daniele Battaglia. Le puntate del programma saranno realizzate in Puglia a Trani, nella suggestiva cornice sul mare di Piazza Quercia, da mercoledì 24 a domenica 28 giugno. Andrà poi in scena da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.

Il cast completo degli artisti di Tim Battiti Live è messo qui in ordine alfabetico soltanto per comodità ma rende l'idea della quantità smisurata di protagonisti di questa estate. Dunque: Achille Lauro, Alex Britti, Annalisa, Arisa, Aiello, Baby K, Benji & Fede, Alessio Bernabei, Serena Brancale, Carl Brave, Clara, Clementino, Cioffi, Ditonellapiaga, Delia, Dolcenera, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ernia, Federica Abbate, FDV, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Gemelli Diversi, Gigi D'Alessio, Giusy Ferreri, Grelmos, Irama, J-Ax, Kamrad, LDA - Aka7even, Le Vibrazioni, Levante, Ludwig, Malika Ayane, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi, Mara Sattei, Merk & Kremont, Mew, Mr. Rain, Nayt, Nicolò Filippucci, Noemi, Orietta Berti, Paola Iezzi, Patty Pravo, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sangiovanni, Anna Tatangelo, Sarah Toscano, Sayf, The Kolors, Tommaso Paradiso, Welo. Infine, direttamente dalla finale di Amici, gli artisti Lorenzo Salvetti, Elena D'Elia ed Angie.

Chissà se questi brani potranno confermare o smentire uno dei dubbi di questi ultimi tempi: esiste ancora il tormentone estivo oppure no? A occhio e croce, probabilmente è in un momento di crisi ed è in attesa di una nuova ripartenza con qualche formula musica più fresca.