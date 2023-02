5 must-have per la cura della persona in offerta

La cura della persona è molto importante: rasoi, bilance, spazzolini e altri dispositivi non possono mai mancare nel corredo personale, sia per questioni estetiche che di salute. Dei prodotti immancabili per il proprio benessere che, grazie alle offerte su Amazon, possono oggi essere acquistati con sconti davvero interessanti.

Rasatura e barba: un rasoio per ogni stile

Sia che si sfoggi una barba lunga che si preferisca un look completamente rasato, avere a disposizione un buon rasoio è indispensabile. Il rasoio elettrico Philips Shaver Series 3000 è dotato di 27 lame autoaffilanti, testine flessibili e oscillanti in 5 direzioni e design ergonomico: non solo è semplice da usare, ma consente la rasatura profonda precisa o i ritocchi, secondo le proprie necessità. Si può usare sia a secco che con gel o schiuma da barba, ed è senza fili. Nella confezione è compreso il kit per la ricarica, così da poterlo portare anche in viaggio.

Acquistalo su Amazon

Ora lo spazzolino elettrico è smart

Tutti dovrebbero usare lo spazzolino elettrico: per una pulizia profonda dei denti, questi dispositivi sono in grado di rimuovere più placca rispetto agli spazzolini manuali. Lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 consente non solo di approfittare di una perfetta pulizia quotidiana, ma anche di rimuovere le macchie più superficiali, il tutto in modo delicato per lo smalto dentale. È dotato inoltre di un timer di 2 minuti, il tempo ottimale per l’igiene orale. Nella confezione è compreso il caricatore, la custodia da viaggio e una testina di ricambio.

Acquista in offerta su Amazon

La bilancia ultra-sottile digitale in sconto

Misurare periodicamente il peso è fondamentale per monitorare la propria salute. Con la bilancia pesapersone digitale Eono si può approfittare di uno strumento dal design piacevole e funzionale, poiché anche ultrasottile e in vetro temperato bianco, per adattarsi a ogni tipo di arredamento. È anche una pesa molto precisa e accurata, inoltre si accende e si spegne automaticamente a ogni utilizzo. Su Amazon, spuntando l'apposita casella coupon, si potrà ottenere uno sconto del 5%.

Acquista in offerta su Amazon

L’idropropulsore per denti che porta a un gran risparmio

Per l’igiene dentale lo spazzolamento non basta. Una valida alternativa al filo interdentale è rappresentata dall’idropropulsore dentale portatile H2oFloss. Si tratta di un dispositivo che genera un’irrigazione orale per igienizzare gli spazi interdentali, allo scopo di eliminare non solo residui di cibo ma anche pulire tutti quegli spazi più nascosti dove la placca, accumulandosi, può dar luogo a tartaro e carie. È senza filo e si ricarica tramite Usb: spuntando la casella coupon, si riceverà uno sconto di 4 euro.

Acquista in offerta su Amazon

Il phon per capelli morbidi e lucidi

Il phon professionale Stylocks presenta una potenza da 2200 watt e degli accessori indispensabili, come diffusore e concentratore, tali da assicurare non solo una perfetta e veloce asciugatura dei capelli, ma anche di modellarli secondo le proprie preferenze. La temperatura si può controllare facilmente dalle impostazioni, per regolarla in modo da risultare perfetta per la propria pettinatura. Inoltre l’emissione di ioni negativi permette di eliminare l'umidità senza choc termici per la chioma, mantenendoli così morbidi e luci. Su Amazon, spuntando la casella coupon si potrà approfittare di uno sconto di 4 euro, fino a esaurimento dei coupon disponibili.

Acquista in offerta su Amazon