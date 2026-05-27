Addio wellness obsession: gli italiani non vogliono più essere perfetti

Per anni il benessere è stato sinonimo di controllo; calorie da contare, allenamenti da ottimizzare, obiettivi da raggiungere. Oggi però qualcosa sta cambiando profondamente. A fotografare questa nuova tendenza è la ricerca “The Wellbeing Flow”, realizzata da Ipsos Doxa in occasione del lancio di HUAWEI WATCH FIT 5 Series, secondo cui gli italiani stanno abbandonando l’idea della performance perfetta per inseguire invece un equilibrio più autentico, emotivo e sostenibile.

Il benessere segue l’umore

L’85% degli italiani dichiara infatti di prendere decisioni legate al proprio benessere seguendo il mood della giornata. Un cambiamento che racconta il tramonto della wellness obsession fatta di regole rigide e controllo costante. Non a caso, il 61% afferma di voler mantenere abitudini sane “senza diventare ossessivo”, mentre solo una piccola nicchia continua a inseguire un approccio ultra-performativo basato sul tracking estremo. Sempre più persone si riconoscono invece nella cosiddetta “soft life”, una filosofia che privilegia leggerezza mentale, equilibrio e meno pressione quotidiana.

Come è cambiato il linguaggio dal “social battery” al “brain fog”

A cambiare è anche il vocabolario del benessere. Oggi non si parla più soltanto di passi, calorie o workout, ma di “social battery”, “brain fog”, “wellness snacking” e “bed rot”. Espressioni che raccontano un bisogno diverso, capire quando si è scarichi mentalmente, quando serve rallentare e quando invece si riesce a sentirsi davvero presenti e lucidi. Secondo la ricerca, il 41% degli italiani vorrebbe comprendere meglio la propria stabilità emotiva, il 39% monitorare i livelli di energia fisica e il 31% migliorare la qualità del sonno e del recupero. Il benessere diventa così sempre più emotivo prima ancora che fisico.

Huawei Watch Fit 5

Millennials e Gen Z: due mondi opposti

La ricerca mette in evidenza anche una netta frattura culturale tra Millennials e Gen Z. I Millennials sembrano avere un approccio più stabile e pragmatico, il 58% punta su una pianificazione flessibile della routine quotidiana, mentre molti scelgono attività come yoga, meditazione e respirazione profonda per proteggere equilibrio mentale e concentrazione. La Gen Z vive invece il benessere come un pendolo emotivo. Da una parte c’è il “bed rot”, cioè il rifugiarsi a letto senza fare nulla per recuperare energie mentali, dall’altra workout ad alta intensità utilizzati come sfogo psicofisico. Non è una contraddizione, ma un nuovo modo di gestire stress ed emozioni.

Micro-pause e “wellness snacking”

Anche il modo di ricaricarsi cambia da una generazione all’altra. I Millennials cercano soprattutto natura, rituali più strutturati e pratiche di riequilibrio mentale. La Gen Z preferisce invece esperienze brevi e immediate, piccoli momenti di “wellness snacking”, attività leggere e playful capaci di offrire sollievo emotivo nel corso della giornata. Il benessere diventa qualcosa da vivere a piccole dosi, quasi come una pausa mentale distribuita durante il giorno.

La tecnologia diventa più empatica

In questo scenario cambia anche il ruolo dei wearable. Se un tempo smartwatch e dispositivi servivano soprattutto a misurare performance e attività fisica, oggi le persone chiedono strumenti capaci di comprendere stress, energia mentale, recupero e stati emotivi. È proprio qui che si inserisce HUAWEI WATCH FIT 5 Series, progettato per adattarsi a stili di vita diversi, da chi cerca controllo flessibile e continuità a chi vive il benessere in modo più istintivo e frammentato. Con il concept “Spark Your Vibes”, Huawei propone una tecnologia meno rigida e più vicina ai ritmi reali delle persone, grazie a funzioni dedicate al monitoraggio del sonno, dello stress, della frequenza cardiaca e degli stati emotivi, insieme a mini-workout guidati e una batteria a lunga durata pensata per accompagnare la quotidianità senza interruzioni.

Oggi stare bene significa rallentare

La nuova idea di wellbeing sembra quindi avere poco a che fare con la perfezione.