Asciughi i panni umidi in casa? Ecco cosa rischi

In molti hanno l'abitudine di lasciar asciugare i panni umidi in casa, specialmente quando fuori è brutto tempo o non c'è sufficiente spazio. Purtroppo si tratta di una pratica non proprio ottimale per la nostra salute. Ci sono dei rischi nel mantenere all'interno delle nostra mura domestiche qualcosa di bagnato, e aspettare fin quando non asciuga. Si va infatti ad incrementare il livello di umidità in casa.

A portare l'attenzione su questo problema è uno studio dell'università di Manchester, Regno Unito. Gli esperti hanno infatti dimostrato quali sono i principali rischi del far asciugare la biancheria nelle abitazioni. Il pericolo aumenta ancora di più nel caso in cui poniamo i vestiti sopra o in prossimità dei caloriferi. Questo perché andiamo ad aumentare il livello di umidità in casa, favorendo la proliferazione di batteri e muffe. Le spore dell'Aspergillus, ad esempio, sono in grado di causare gravi casi di polmonite.

Nella maggior parte dei casi il corpo umano è assolutamente in grado di combattere queste infezioni, ma nelle persone più fragili il rischio aumenta. Chi soffre di asma, o ha un sistema immunitario indebolito, può essere facilmente aggredito dall'Aspergillus. Il risultato sono raffreddori e riniti molto aggressive, che colpiscono in particolar modo anziani e bambini. Le muffe sono infatti capace di disperdersi per l'ambiente e sono favorite proprio dall'elevato tasso di umidità.

Cosa fare allora? Il consiglio degli esperti è quello di non far asciugare i panni all'esterno di casa. Qualora non sia proprio possibile, viene suggerito l'uso delle asciugatrici, ormai sempre più diffuse. Purtroppo si tratta di apparecchi ancora piuttosto cari.

Se non abbiamo nulla a disposizione e siamo costretti ad asciugare in casa, allora è importantemolto bene le zone dedicate all'asciugatura. Si può anche scegliere di usare dei deumidificatori. Per essere sicuri è bene ricordare che il tasso di umidità all'interno di un'abitazione dovrebbe oscillare fra il 40 e il 60%.