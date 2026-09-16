Il cortisone fa ingrassare: falso mito o verità?

Uno degli interrogativi più diffusi nel mondo della medicina è il legame tra cortisone e grasso addominale. Molte persone che sono costrette a seguire delle terapie a base di cortisone sono infatti preoccupate del fatto che questo tipo di medicinale possa influire sulla propria salute con i suoi effetti collaterali.

Che cos’è il cortisone

Il cortisone è alla base di molti farmaci utilizzati per contrastare allergie, asma, rinite, infiammazioni articolari, patologie della pelle e in alcuni casi anche per la sclerosi multipla. Non è altro che un ormone che generalmente viene prodotto naturalmente dall’organismo umano. Fu utilizzato per la prima volta per curare l’artrite reumatoide e la malattia di Addison.

È utilizzato in molti farmaci per bloccare la risposta immunitaria in modo da evitare meno danni ai tessuti. Può essere assunto per via orale, tramite iniezione intramuscolare o tramite creme a livello tipico. Come ormone si attiva in particolari condizioni di stress tanto da aumentare la pressione arteriosa ed esercitare al tempo stesso un’azione antinfiammatoria. Inibisce efficacemente sostanze chimiche che possono provocare infiammazioni come la prostaglandine e l’istamina.

Il legame tra cortisone e grasso addominale

Assunto per troppo tempo e, soprattutto a dosi elevate per alcune patologie come per i soggetti asmatici, è stato dimostrato da diversi studi scientifici che può aumentare lo stimolo dell’appetito. Inoltre può favorire una ridistribuzione del grasso corporeo a livello addominale, sul viso e sulla parte posteriore del collo

A confermarlo è anche una revisione di studi scientifici sull’argomento che ha coinvolto circa 17.000 partecipanti (di cui più di 8.500 trattati con corticosteroidi). Dall’analisi di questi soggetti è emerso che l’uso costante e prolungato del cortisone determinava un incremento di peso. Provocava ipertensione, aumento della glicemia e dei valori di colesterolo cattivo nel sangue.

Il falso mito del legame tra cortisone e cortisolo

Da non confondere assolutamente il cortisone con il cortisolo. Quest’ultimo è noto come ormone dello stress anche se secondo la comunità scientifica risulta riduttivo chiamarlo così. È prodotto dalle ghiandole surrenali. È importante perché regola il metabolismo da parte dell’organismo di grassi, zuccheri e proteine. È in grado di regolare il dispendio energetico e modulare la risposta immunitaria.

Tra cortisone e cortisolo non esiste alcun legame. Eppure quando si abusa troppo di farmaci cortisonici e lo stesso quando il livello di cortisolo è alto i sintomi e gli effetti sono molto simili. Anche in caso di cortisolo alto infatti si riscontra un aumento di peso con accumulo di grasso soprattutto a livello addominale e pressione alta. Inoltre un altro effetto che sia il cortisone e il cortisolo hanno in comune è che incide molto anche sul sistema nervoso provocando sbalzi d’umore e stanchezza cronica sia fisica che mentale.