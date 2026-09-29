Ritrovare energia e vitalità alleggerendo il fegato

Dopo l’estate il nostro organismo si ritrova spesso a fare i conti con gonfiore, stanchezza, difficoltà digestive e con un metabolismo rallentato che sembra frenare ogni sforzo di rimettersi in forma. Più che di drastiche diete restrittive, sono utili strategie mirate, perché questi sintomi possono essere causati anche da un fegato sovraccarico, rallentato nelle sue funzioni. Il fegato è il principale organo di depurazione e centrale metabolica del nostro organismo, ma spesso viene sottoposto a prove di forza non indifferenti.

Se la genetica e le patologie croniche giocano la loro parte, sono soprattutto le nostre abitudini quotidiane a mettere a dura prova la sua resilienza. Tra le numerose cause, stress e sedentarietà, accompagnate spesso da alimentazione sregolate: scarsa idratazione, pasti veloci, consumo di cibi dolci e processati, cronica mancanza di attività fisica. Anche i mesi estivi e le vacanze mettono a rischio il benessere del fegato. Aumentano, nei periodi di stacco, il consumo di alcolici legati a più frequenti occasioni sociali, irregolarità nei ritmi circadiani e nel sonno, tutti fattori che alterano il metabolismo epatico. Quando il fegato è affaticato, l’impatto si ripercuote sull’intero organismo: processi depurativi rallentati e accumulo di tossine, alterazioni metaboliche con aumento di colesterolo e trigliceridi, insulinoresistenza, difficoltà a perdere peso, stanchezza e alterazione dell’umore le possibili conseguenze. Un aiuto concreto arriva dall’integrazione di nutrienti funzionali, che favoriscono i processi di detossificazione e di protezione cellulare.

Tra questi, colina e inositolo, componenti per esempio di Inosima Complex di Promin, sostanze lipotrope che impediscono l’accumulo di trigliceridi nelle cellule epatiche e che aiutano a contrastare dislipidemie e fegato grasso. Nelle compresse a lento rilascio di Inosima Complex è presente anche la vitamina E, potente antiossidante considerato il supporto naturale più efficace contro il fegato grasso.

Questi nutrienti svolgono un’azione di «pulizia epatica» che si riflette direttamente sul profilo metabolico: migliora la sensibilità all’insulina, diminuisce la tendenza del corpo a immagazzinare calorie sotto forma di tessuto adiposo, si riducono drasticamente i cali di energia. Nei momenti di stallo metabolico, un supporto nutrizionale di qualità può essere quindi strategico per dare una sferzata al metabolismo e velocizzare il recupero.