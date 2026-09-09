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Benessere

Skin care dopo le vacanze: sei step per una pelle rigenerata e luminosa

Dopo le vacanze la pelle merita un’attenzione adeguata attraverso la skin care quotidiana che mira al rinnovamento cellulare

Mariangela Cutrone
skin care
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La pelle dopo le vacanze al mare può risultare secca e spenta tanto da meritare una skin care adeguata.

La cura della pelle dopo l’esposizione al sole, salsedine, cloro e aria condizionata deve favorire necessariamente il rinnovamento delle cellule per contrastare la formazione dei radicali liberi.

Prendersi cura di essa è importante per prevenire rughe e macchie e la riduzione di collagene ed elastina.

La regola principale è soprattutto quella di ripristinare l’idratazione per poter ottenere un’epidermide morbida, luminosa e dall’aspetto sano. Vi suggeriamo sei step preziosi per rigenerare la pelle dopo il periodo vacanze e mare.

Idratazione profonda

Scegliere un detergente delicato per lavare la pelle in profondità e rimuovere impurità è indispensabile dopo le vacanze. L’ideale è optare per prodotti non schiumogeni che non aggrediscano il film idrolipidico che è già stato messo a dura prova a causa dell’esposizione al sole. Via libera a detergenti sotto forma di olio o mousse e caratterizzati da ingredienti naturali come aloe vera e camomilla che risultano lenitivi.

Esfoliazione mirata

Esfoliare la pelle serve per rimuovere le cellule morte e stimolare la rigenerazione. È utile per favorire l’efficacia e la penetrazione dei trattamenti successivi della skin care quotidiana. Ideale è eseguire uno scrub una o due volte alla settimana.

Siero illuminante

Per favorire l’idratazione della pelle dopo la detersione quotidiana un alleato da non sottovalutare è il siero. Tra i prodotti più consigliati è quello a base di acido ialuronico che dona luminosità al viso e contribuisce anche a rimpolpare la pelle riducendo le righe e le linee sottili.

Idratazione delicata

Una crema idratante non deve mai mancare dopo le vacanze. Serve per proteggere l’epidermide e nutrirla efficacemente contrastando la secchezza e la desquamazione tipiche del post – abbronzatura. Consigliate sono le creme a base di ceramidi come la glicerina e l’urea per il viso. Invece per il corpo perfette quelle a base di ingredienti naturali come olio d’argan, olio di mandorle, burro di karitè e aloe vera.

Protezione solare immancabile

Anche se non si va più al mare e le vacanze sono lontane, mai dimenticare di cospargere sulla pelle una crema con Spf in base al proprio fototipo. Va utilizzata tutto l’anno per prevenire l’invecchiamento cutaneo e le macchie scure

Maschera vitaminica

Un vero e proprio rituale di bellezza che rende la pelle più morbida e luminosa. Da eseguire una o due volte al mese per fare il pieno di idratazione e vitamine. Ottima a base di vitamina C che aiuta ad illuminare e uniformare l’incarnato contribuendo a schiarire le macchie scure.

Skin Care

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