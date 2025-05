Bimbi a scuola di finanza (e non solo) con Zio Paperone e Geronimo Stilton

Ascolta ora 00:00 00:00

Da rinomato Museo delle Scienze a parco dei divertimenti per bambini. Il MUSE è pronto a trasformarsi e a diventare, in occasione del Festival dell'Economia, location d'eccezione di un fitto programma di attività ed esperienze che strizzano l'occhio ai più piccoli. A loro, e ai loro genitori, il polo museale, geniale progetto architettonico firmato da Renzo Piano, posizionato nel verde quartiere delle Albere, apre le porte e il parco. Nel ventaglio di proposte sventolano «L'economia di Zio Paperone», curata dall'illustratore Danilo Barozzi - una carriera tra i fumetti Disney e i libri di «Geronimo Stilton» - che racconterà l'educazione finanziaria in chiave storia per immagini, e «Fiabe e denaro», promossa dalla Fondazione Caritro. Non solo. Grande attesa anche per «I colori della sostenibilità», serie di laboratori creativi a cavallo tra arte, educazione e sostenibilità per bambini dai 6 ai 10 anni. I piccoli partecipanti potranno immaginare, disegnare e colorare, utilizzando gli iconici pastelli Giotto Supermina, carta da disegno, pietanze fatte di ingredienti amici del pianeta. E, poi, «A scuola di clown, istruzioni per l'uso». L'iniziativa, promossa dall'associazione Veronica Sacchi Odv, darà la possibilità di esplorare il mondo del gioco, della risata e dell'espressione, e il clown diventerà strumento per stimolare l'immaginazione e il rispetto. Giochi di gruppo, esercizi di improvvisazione e attività fisiche insegneranno ai bambini a comunicare senza parole, sviluppando empatia, creatività, rispetto per gli altri e fiducia in se stessi. Altro protagonista di questo junior palinsesto sarà il cibo, esplorato in tutte le gustose dimensioni, sensoriali e scientifiche, grazie a un ciclo di laboratori che - curati dal MUSE in collaborazione con il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP - condurranno grandi e piccini alla scoperta dei processi che danno luce e forma al formaggio. Tra gli appuntamenti, «La magia del latte», full immersion in compagnia dei maestri caseari. Sotto la loro guida e grazie alla loro esperienza, si avrà l'occasione di entrare nel mondo del latte e dei procedimenti di lavorazione della materia prima che vi ruotano attorno, mentre danno consistenza e sapore al formaggio.

Sempre il contatto con la natura, questa volta animale, è il focus di «Piccoli bestiari: stranezze e curiosità dal mondo degli animali d'acqua e di terra», tenuto dal naturalista e divulgatore scientifico Paolo De Piazzi. Info: www.muse.it. Programma e prenotazioni: www.festivaleconomia.it; la partecipazione è gratuita, la prenotazione è richiesta.

