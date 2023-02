Azioni Brembo e azioni Interpump: come gestire il capitale psicologico quando sei in utile

I soldi sono come le unghie: poi ricrescono. È il detto di un trader napoletano di diverso tempo fa che faceva appunto notare come se perdi fiducia in te stesso, nei tuoi mezzi e nelle tue strategie di investimento allora sei finito. Se perdi i soldi in borsa lavorando puoi recuperarli e poi tornare all’appuntamento dei mercati.

Come gestire un trade in utile ? Senza scomodare regole astruse di money management basta ricordare che più spezziamo il trend in piccole parti più evitiamo le oscillazioni e più la crescita è lineare. Ovviamente significa operare di più con il rischio di perdere lucidità.

A esempio noi dell’Indipendente di Borsa abbiamo preso due stop loss minimi su CNH e su Saras, ma con gli utili di Brembo e di Interpump più che compenseremmo le perdite. Magari non incrementeremmo di molto il nostro capitale economico ma aumenteremmo quello psicologico.

Per questo faremo di tutto per cercare di essere spinti fuori dal mercato in quello che si tratta un trailing stop naturale ovvero non siamo noi a sapere quando uscire ma è il mercato che ce lo dice superando al ribasso un minimo relativo precedente.

Vediamo ora cosa succede per quanto riguarda le azioni Brembo, che davvero è il caso di dire “non hanno freni” nella rincorsa al rialzo. Se notiamo l’accelerazione dei prezzi è assolutamente verticale e questo ci espone al rischio di restituire al mercato parte dei profitti che potrebbe mettere a rischio il nostro capitale psicologico ancor prima di quello economico.

In sostanza il discorso è chiaro. Più compriamo e vendiamo e portiamo a casa piccole perdite e piccoli guadagni più la curva cumulativa dei profitti è lineare, a patto ovviamente che la nostra strategia sia profittevole.

Più cerchiamo il colpo gobbo più rischiamo di lasciarci la camicia.

Poi, come sempre, il succo del discorso è che tra il dire e il fare c’è in mezzo il mare.

