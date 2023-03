Azioni Esprinet: +8% nel giorno dell'apocalisse della Bce

Oggi la Lagarde ha aumentato dello 0.5% il tasso di interesse come era nelle previsioni del mercato. Le voci dissenzienti che auspicavano un aumento inferiore a quanto promesso dalla stessa Lagarde per contrastare il dissesto possibile del sistema bancario sono state zittite.

La Lagarde è andata dritta per la sua strada e del resto non poteva essere altrimenti visto che ogni decisione diversa da quanto lei stessa aveva indicato precedentemente sarebbe stata accolta negativamente dal mercato.

Oggi gli acquirenti sono tornati in Borsa anche se noi manteniamo fisso il nostro obiettivo: siamo in una situazione dove ogni giorno c’è una notizia negativa e il giorno dopo una positiva quindi prima di fare i conti finali dobbiamo aspettare che si calmino le acque.

Qui di seguito ripetiamo la stessa immagine che abbiamo disegnato qualche giorno fa perché in borsa se si cambia troppo in fretta e troppo spesso opinione si rischia di farsi del male. Fino a prova contraria manterremo valida questa previsione.

Ma quando piove non necessariamente tutti i passanti non hanno l’ombrello: questa logica si applica anche durante i ribassi e proprio ieri abbiamo comprato in tempi non sospetti l’azione Esprinet confidando sia in una figura di bottom up tecnica sia in una ondata di nuove notizie positive in arrivo nelle prossime settimane in concomitanza con il nuovo bilancio annuale 2022.

Abbiamo acquistato Esprinet proprio mentre la borsa crollava, ovviamente non siamo pazzi e non siamo assolutamente autolesionisti. Noi semplicemente verifichiamo che anche su un grafico di lungo periodo oltre che su un grafico giornaliero l'azione Esprinet ha evidenziato un incremento di volumi assolutamente fuori dal normale. In altre parole la stanno comprando a piene mani. Questo ovviamente ci fa presupporre che in presenza di un tasso di crescita medio composto a tre anni degli EPS senza NRI di oltre il 40% e di un price / earning corrente contenuto i dati che verranno pubblicati tra alcune settimane sull'andamento del 2022 saranno particolarmente positivi. Noi ci aspettiamo quindi che il mercato si accorga presto delle potenzialità che ci sono in questa azione.

Vediamo nel grafico giornaliero dell’azione Esprinet che segue che tecnicamente abbiamo avuto una congestione che si è sviluppata in orizzontale ovvero il classico bottom up in cui i volumi nei momenti dei ribassi sono sempre aumentati. Questo significa che c'era qualcuno che sapeva che i ribassi erano momentanei e che avrebbe comprato bene proprio mentre l'azione scendeva e quindi si faceva avanti in acquisto quando le azioni erano sul minimo.

A un certo punto a partire pressappoco da gennaio 2023 l'incremento sui volumi è stato veramente ponderoso e adesso abbiamo avuto la rottura di diversi massimi posizionati a barriera del rialzo.

Devo dire che non è stata una decisione facile comprare le azioni Esprinet prima della riunione BCE d ioggi e che ci tremava molto la mano quando abbiamo piazzato l'ordine di acquisto per i nostri lettori però sostanzialmente ci è andata bene perché in borsa, a volte ma non sempre, audaces fortuna iuvat.

