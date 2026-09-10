Bce, nuova stretta sui tassi: aumento di 25 punti base. Ma l’eurozona resiste e Francoforte alza le stime sul Pil

La Banca centrale europea torna a stringere la politica monetaria. Il Consiglio direttivo ha deciso un rialzo dei tassi di 25 punti base, una mossa che riporta in primo piano la lotta all’inflazione in una fase segnata dalle nuove tensioni geopolitiche. Francoforte indica nel conflitto in Medio Oriente uno dei fattori che continuano ad alimentare le pressioni sui prezzi, mentre sul fronte della crescita arrivano segnali più incoraggianti: le stime sul Pil dell’area euro per il 2026 e il 2027 sono state infatti riviste al rialzo.

Una nuova stretta da Francoforte

Con la decisione di oggi, 10 settembre, i tre principali tassi di riferimento della Bce aumenteranno di un quarto di punto percentuale. Dal 16 settembre 2026, il tasso sui depositi presso la banca centrale salirà al 2,50%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,65% e il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 2,90%. La scelta conferma una linea di politica monetaria ancora improntata alla prudenza di fronte a un quadro inflazionistico considerato tuttora delicato.

Inflazione ancora sopra l’obiettivo

Il nodo centrale resta l’andamento dei prezzi. Secondo quanto comunicato dalla Bce, le tensioni legate al Medio Oriente continuano a esercitare pressioni sull’inflazione, che potrebbe rimanere per un periodo prolungato su livelli superiori al target. Francoforte ribadisce quindi l’obiettivo di riportare stabilmente la dinamica dei prezzi verso il 2% nel medio termine, segnalando che le prossime decisioni continueranno a essere orientate al raggiungimento di questo traguardo.

Crescita, stime migliori per il 2026 e il 2027

Sul versante dell’economia reale il quadro appare invece più favorevole rispetto alle previsioni formulate a giugno. Gli esperti della Bce stimano ora una crescita del Pil dell’eurozona dello 0,9% nel 2026, dell’1,4% nel 2027 e dell’1,5% nel 2028. Le precedenti proiezioni indicavano rispettivamente +0,8%, +1,2% e +1,5%: la revisione interessa dunque soprattutto i primi due anni dell’orizzonte previsionale.

L’economia europea mostra più tenuta del previsto

Alla base della revisione c’è, secondo Francoforte, una resilienza dell’economia dell’area euro superiore alle attese. Il miglioramento delle stime non cancella tuttavia i rischi legati allo scenario internazionale e all’inflazione, che rimangono determinanti per le prossime mosse della banca centrale. La Bce si trova così a gestire un equilibrio complesso: mantenere una stretta monetaria sufficiente a contenere i prezzi senza compromettere una ripresa che, almeno nelle nuove proiezioni, appare più solida di quanto previsto soltanto pochi mesi fa.