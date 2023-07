Borsa Italiana sente l’euforia del mercato Usa?

L’euforia del mercato azionario americano secondo la mia personale opinione non sta contagiando molto il Bel Paese e mentre tutti si chiedono se gli indici Usa torneranno sui massimi dei massimi, Borsa italiana è ripiombata nel classico e fisiologico torpore estivo. Molti mi chiedono se entro settembre/ottobre ritorneremo a vedere i massimi e io rispondo che sì, li ritorneremo a vedere. Questo per la semplice ragione che i massimi fungono sempre da magnete per i prezzi di Borsa e hanno la funzione di attirarli a sé.

Veniamo ora alla panoramica dei titoli di Borsa italiana.

Partiamo subito con Ferrari.

Oggi il titolo ha aperto in gap down e sta cercando di ricoprirlo, questo è il tipico comportamento delle azioni nel periodo estivo quando soprattutto c’è qualche trader istituzionale che le porta a ribasso per poi “divertirsi” a comprare il titolo. Per quanto ci riguarda Ferrari è una buona opportunità di acquisto a maggior ragione per i suoi dati fondamentali, a dir poco spettacolari.

Proseguiamo con Zignago Vetro, azione con un bilancio ottimo e che quota in maniera abbastanza corretta rispetto al suo fair price e se i margini miglioreranno il titolo è destinato a volare. A livello tecnico notiamo che fa fatica a scendere in quanto ogni volta che cala c’è qualcuno che la compra; dato questo di buon auspicio.

Passiamo per Unicredit che vede un titolo sempre al rialzo che non accenna ad abbassare la testa.

Il titolo Marr è in aria da doppio minimo e ci auguriamo, come era già successo precedentemente, che possa regalarci una barra rialzista nel breve periodo.

Azioni Campari sta disegnando un doppio massimo e dopo aver rotto la trend line ci aspettiamo prosegua in orizzontale.

Infine segnaliamo Azioni Leonardo che ha rotto nei giorni scorso la congestione orizzontale e sta formando un triangolino decisamente interessante. Da tenere d’occhio!

