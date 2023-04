La Borsa non scende e non sale ma andrà in orizzontale

Io non dispero. La faccia è da doppio massimo e soprattutto siamo al 19 di aprile e quindi non posso certo suonare le trombe del rialzo. Eppure qualcosa non torna. Vediamo gli elementi a favore del rialzo e quelli a favore del ribasso. A favore del rialzo: Il migliore indicatore da 20 anni a questa parte è il MSCI World Index che misura l’andamento dell’azionario e come si può notare siamo a cavallo della trendline che lo sorregge dal 2010 ad oggi. Quindi essendo a cavallo della trendline e con una faccia da bottom up mi aspetto più un rialzo che un ribasso o mal che vada una congestione.

Se analizziamo l’andamento dell’indicatore Mc Clellan (che è il rapporto tra numero titolo al rialzo fratto il numero dei titoli in orizzontale o al ribasso) vediamo che siamo di nuovo nella parte bassa dell’oscillazione e quindi ci sta tutta una ulteriore gamba di rialzo.

Vediamo ora i motivi di ribasso:

Se sul fronte internazionale il Sequential, ovvero l’analisi ciclica ideata da Thomas Demark, è muta, non essendoci segnali particolarmente importanti, abbiamo invece sul nostro indice un segnale inquietante avendo raggiunto 13 il nostro conteggio della morte e la volta precedente diciamo che ci ha azzeccato pienamente.

Ovviamente sappiamo che il Sequential può essere preso nella direzione del trend esistente (segnale raro ma potente) mentre di solito funziona in mean reverting ovvero rompe al ribasso. In questo caso siamo nei pressi del massimo relativo precedente e questo francamente è piuttosto preoccupante. Soprattutto perché i mercati hanno una faccia da doppio massimo e siamo in una fase della stagionalità che non permette rialzi sperticati.

Detto questo relativamente all’asset class azionario io penso che siamo in una situazione di recupero dei corsi da qui alla fine dell’anno e quindi se anche il doppio massimo dovesse funzionare non vedremo dei tracolli ma solo un movimento orizzontale fino alla ripresa in autunno.

Con diverse opportunità in termini di titolini. Che dovranno essere selezionati con un buon ranking se proprio non ci dovessero essere a disposizione dei trading systems.