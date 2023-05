La Borsa è una professione come le altre: non si improvvisa

Abbiamo detto negli articoli precedenti di cui ci occupavamo di analisi tecnica, che la definizione “moderna” sta ad indicare un insieme di regole precise che possono definire e differenziare l’analisi tecnica “moderna” da quella “classica”. Questo insieme di regole possono essere testate statisticamente e quindi hanno anche la caratteristica di essere ripetibili; insomma hanno caratteristiche proprie di un metodo scientifico. Perché nella professione della Borsa non si può improvvisare.

Io sono Emilio Tomasini, editorialista ed ideatore de l'Indipendente di Borsa su www.emiliotomasini.it

Parliamo oggi di uno dei pattern dell’analisi tecnica “moderna” chiamato Key Reversal Up. Questo pattern può essere programmato sulle principali piattaforme di analisi tecnica moderna / trading systems e si sviluppa sostanzialmente su tre barre a tre giorni, presenta un minimo inferiore al minimo precedente sulla seconda barra che definisce un acquisto in chiusura e un’uscita sulla terza barra con la vendita limite sul massimo della barra precedente (seconda barra) o market on close.

Nel caso del disegno qui sopra avremmo comprato sulla chiusura della seconda barra, avremmo venduto sulla terza barra al limite in corrispondenza della linea orizzontale rossa e avremmo realizzato un profitto.

Ovviamente non sempre succede che le cose vanno bene; se le cose infatti fossero andate male sarebbe successo che se la nostra vendita limite in orizzontale non fosse stata raggiunta saremmo usciti in market on close sulla terza barra portandoci a casa la perdita, come nell’immagine di seguito:

Questo esempio di metodologia di analisi tecnica “moderna” permette appunto di poter programmare regole precise che possono essere messe su un computer e di conseguenza possono essere testate, come potete vedere dall’immagine qui sotto, dove la metodologia del Key Reversal Up è stata testata sull’indice CAC 40 con tutti i relativi dati statistici:

In conclusione è sempre bene tenere a mente che le strategia di analisi tecnica “valide” sono sempre quelle che possono essere testate e quindi quelle che hanno basi scientifiche riproducibili. Il resto rimane tutta “fuffa”.

L’industria finanziaria tende a far credere agli investitori che possono avere una sorta di controllo sui mercati ma come abbiamo visto, questo risulta impossibile, a meno che qualcuno di voi abbia la sfera di cristallo.

E’ invece doveroso saper limitare il rischio fisiologico di quando si investe, avendo le probabilità a vostro favore e per avere tutto ciò è necessario affidarsi a metodologie testate e scientificamente consolidate.

Investire in Borsa è un mestiere, è difficile ! Diffidate sempre da chi vi vende il sogno del facile e subito perché non esiste. Come in tutte le professioni che si rispettino, quella della Borsa ha le stesse criticità di quella del notaio, del medico, avvocato etc.

Investire tempo e denaro per formarsi ed apprendere come investire i propri soldi in modo consapevole è il primo step verso la strada della profittevolezza.

