Btp Valore, dal 26 febbraio via alla terza emissione: tasso minimo al 3,25% per 3 anni, poi al 4%

Via alla terza emissione del Btp Valore. Il titolo ha già riscosso successo per quanto riguarda le emissioni passate nei mesi di giugno e ottobre 2023 e dal 26 febbraio 2024 tornerà lo strumento finanziario. Ecco tutte le informazioni.

Il Btp Valore

Il ministero dell’Economia e delle Finanze emetterà il Btp Valore dal 26 febbraio al primo marzo. Si tratta di buoni del Tesoro garantiti dallo Stato che riguardano esclusivamente i piccoli risparmiatori, appartenenti quindi al mercato retail. Il titolo ha una durata di sei anni con cedole pagate ogni tre mesi, caratterizzate da rendimenti prefissati e crescenti grazie a un meccanismo "step up" di 3 più 3 anni. Durante i giorni di collocamento, chi acquista il titolo e lo deterrà fino alla scadenza riceverà un premio fedeltà dello 0,7%.

I tassi di interesse

I tassi di interesse fissi minimi garantiti per la terza emissione del Btp Valore sono stabiliti al 3,25% nei primi tre anni e successivamente saliranno al 4% fino alla scadenza del titolo, prevista entro i 6 anni. Questa informazione è stata divulgata dal Tesoro il quale annuncerà i tassi di interesse definitivi al termine del processo di collocamento. Questi potrebbero essere confermati o eventualmente rivisti al rialzo, dipenderà dalle condizioni di mercato al momento della chiusura dell'emissione. Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005583478.

Le emissioni passate

Il ministero dell’Economia e delle Finanze nel 2023 ha effettuato due emissioni del Btp Valore. Queste sono state svolte rispettivamente nei mesi di giugno e ottobre per un totale di più di 35miliardi di euro. Nello specifico quello emesso in estate ha scadenza a giugno 2027 e ha ottenuto richieste per 18,19 miliardi di euro a fronte di 654.675 contratti conclusi, con un taglio medio di 27.786 euro, mentre quello riferito al mese di ottobre ha ottenuto ordini per 17,19 miliardi di euro a fronte di 641.881 contratti conclusi, con un taglio medio di 26.781 euro.

Chi può acquistarlo

Il BTP Valore può essere acquistato dai piccoli risparmiatori tramite home banking abilitato al trading online, o recandosi presso la propria banca o l'ufficio postale con un conto corrente e conto deposito titoli. L'investimento può partire da un minimo di mille euro, garantendo la sottoscrizione dell'importo desiderato. Si applica una tassazione agevolata del 12,5%, e il titolo è esente dalle imposte di successione. I sottoscrittori hanno la possibilità di cedere totalità o parte del titolo prima della scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato. Il capitale sottoscritto viene garantito fino al termine del titolo.