Cosa piace agli istituzionali? Alla scoperta dei parametri di analisi finanziaria che fanno dormire sogni tranquilli ai pesci grossi della Borsa

Quella che si prospetta è una settimana interlocutoria sul listino azionario italiano. Mercoledì o Giovedì assisteremo al pronunciamento delle Fed e della Bce sul prosieguo della politica monetaria, avremo dati molto importanti che a tecnologico tra cui Meta che come ben sappiamo è proprietaria delle più usate applicazioni social e di messaggistica esistenti (facebook, instagram, Whatsapp).

Se sei interessato ad approfondire il corso di Analisi Fondamentale di RiuscireInBorsa senza impegno, al link di seguito potrai capire meglio cosa facciamo e come possiamo aiutarti ad essere più redditizio nei tuoi investimenti: clicca qui per approfondire senza impegno!

Oggi e domani quindi, a seguito degli importanti appuntamenti di politica monetaria che verranno affrontati in questi giorni, nella prosecuzione del rialzo di Borsa non assisteremo a particolari scossoni. Nel video di oggi ci chiediamo una domanda assai scottante: Cosa piace agli istituzionali?

Quali sono i parametri di analisi finanziaria e fondamentale che più considerano e che più li tranquillizzano nei confronti di un'azione.

Io sono Emilio Tomasini, coordinatore scientifico del corso per trader ed investitori RiuscireInBorsa.it, il quale si avvicina sempre più alla prima lezione del modulo di Analisi Fondamentale che partirà ufficialmente Lunedì 6 febbraio 2023.

Siamo pronti quindi per approfondire nel video odierno uno degli aspetti più elementari di analisi fondamentale nella valutazione di un'azienda e non mancherà un ranking delle migliori azioni secondo questi parametri.

Una azienda senza debiti non potrà mai fallire! Questo assunto è molto vero ed è per questo che gli istituzionali considerano un debito ridotto rispetto al totale dell'attivo di un'azienda o comunque rispetto ad altre misure di bilancio un parametro essenziale per non trovarsi con un pugno di mosche in mano.

Nel ranking che andremo a fare utilizzeremo un unico parametro di valutazione: Debito/Totale dell'attivo. Quanto è il peso del debito sul totale dell'attivo? Scopriamo quindi il listino delle azioni e andiamo a catalogare parametro di analisi fondamentale!

Iniziamo con Orsero Spa che in questo momento come si può vedere dal grafico ha una accumulazione di volumi molto importante. Dopo aver sfondato gli ultimi due massimi si sta portando al di sopra di una resistenza molto forte con volumi abbastanza consistenti.

Un altro titolo degno di nota è il titolo Alkemy il quale ha un pattern di analisi fondamentale molto interessante; dopo essere salito infatti è sceso durante gli ultimi sei mesi, fino a disegnare un movimento orizzontale ed ora sta sfondando la congestione dei minimi in cui si trovava con le ultime barre che denotano un'accumulazione di volumi molto interessante.

