Diversificare per vincere

Inflazione, tassi d`interesse, andamento dei mercati finanziari. Negli ultimi anni ci siamo preoccupati di tutto tranne che di quello che è davvero fondamentale: pianificare le nostre vite dal punto di vista finanziario. Nasce un figlio, quando avrà bisogno di denaro per lui? Quando andrà all`università o per aprire un`attività in proprio? In ogni caso passeranno almeno 15-20 anni. Per le pensioni non meno di 30-40 anni se ci si pensa per tempo e lo stesso per i passaggi generazionali.

Insomma, la maggior parte dei nostri obiettivi primari sono di lunghissimo periodo, mentre noi siamo concentrati sul presente. Così invece di preoccuparci di fare scelte coerenti massimizzando la diversificazione, si lasciamo assorbire da variabli su cui non abbiamo alcuna influenza. E allora, mentre tutti sono in attesa di un cambio della politica monetaria da parte di Bce e Fed, mentre tanti aspettano di decidere se investire e come farlo, i mercati vanno avanti per la loro strada. Una strada diversa da quella ipotizzata da molti analisti finanziari sia dall`inizio dell`anno sia in precedenza.

L`indice Msci World, che rappresenta le azioni di tutto il mondo, nel 2023 è salito del 22%, mentre negli ultimi cinque anni, di quasi il 65%. E il piccolo «borsellino» di Piazza Affari, l`indice Ftse Mib? Negli ultimi 12 mesi ha messo a segno un 32,5%. Ma chi se ne è accorto? Noi continuiamo a provare a indovinare che cosa faranno Powell e Lagarde. Abbasseranno i tassi? Ma chi se ne importa.

Diversificando al massimo, per mio figlio, per la mia pensione e per le tasse di successione, l`indice Msci World, mi avrebbe regalato un 468% in 30 anni. Vi serve davvero sapere cosa faranno le banche centrali?