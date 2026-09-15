Euronext riapre a Deutsche Börse

Mentre il risiko bancario è ancora lontano dal chiudersi, si apre anche quello delle Borse. Euronext torna a parlare di fusione con il suo principale rivale: Deutsche Börse.

Che sia chiaro, non si tratta di un accordo tra pari. È vero, Euronext da sola gestisce le piazze finanziarie di otto paesi europei - tra cui quelle di Milano, Parigi e Amsterdam - ma ha una capitalizzazione di mercato di «soli» 16 miliardi di euro. Sul fronte opposto Deutsche Börse gestisce la Borsa di Francoforte, una delle più grandi piazze mondiali per i derivati, con un valore stimato di circa 50 miliardi di euro. C’è però un aspetto molto allettante che il più grande operatore di Borse valori europeo mette sul piatto, la liquidità. A tal proposito, Stéphane Boujnah, l’amministratore delegato di Euronext, parlando con il Financial Times, ha sottolineato che «ci saranno numerose sinergie nel ravvicinare i mercati azionari, in modo da poter disporre di un unico mercato azionario in grado di soddisfare le esigenze del Pil delle tre maggiori economie europee», citando Germania, Francia e Italia.

L’idea di unire i due gruppi di Borse non è una novità, ma è in discussione da decenni. Nel 2006, infatti, la Deutsche Börse si era trovata costretta a ritirare un’offerta per Euronext, poi nel 2012 un tentativo di fusione era stato bloccato dalla Commissione europea per motivi di concorrenza. Nel 2023, i vertici di entrambe le società hanno discusso della creazione di una joint venture per le quotazioni europee, nel tentativo di competere in modo più agguerrito con gli Stati Uniti. Oggi però si torna a parlarne, anche se la possibilità di una fusione a tutti gli effetti tra le due società dovrebbe superare notevoli ostacoli normativi. «Un accordo che avrebbe senso è la fusione delle attività di borsa», ha spiegato quindi Boujnah. Insomma, dopo anni di tentativi il matrimonio tra le due Borse potrebbe tornare. Resta da capire se, questa volta, Bruxelles sarà disposta a far celebrare le nozze.