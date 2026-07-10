ION Platform in accelerazione

Conti in crescita per ION Platform, principale società del gruppo ION controllato dal finanziere Andrea Pignataro (in foto). Nel secondo trimestre del 2026 i ricavi si sono attestati a 634,5 milioni di dollari, in aumento del 5,1% rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 4,5% sul trimestre precedente. I ricavi ricorrenti rappresentano l'83,3% del fatturato da inizio anno, confermando la forte componente di business stabile del gruppo. L'Adjusted Ebitda è salito a 448,2 milioni di dollari, mentre l'utile netto è quasi raddoppiato rispetto al primo trimestre, raggiungendo quota 150,1 milioni di dollari.

L'Adjusted Ebitda pro forma degli ultimi dodici mesi è salito a 1,86 miliardi di dollari, mentre la leva finanziaria netta pro forma è scesa a 5,92 volte dalle 6,04 volte del trimestre precedente. Le distribuzioni alla controllante sono state ridotte a 53 milioni di dollari dai 314 milioni del primo trimestre. Nel corso del primo semestre la società ha inoltre riacquistato circa 250 milioni di dollari tra obbligazioni e prestiti.

Rispetto al piano di rifinanziamento elaborato nell'ottobre 2025, risulta realizzato il 77% del programma di sinergie da 357

milioni di dollari. Nel primo semestre il gruppo ha inoltre riacquistato circa 250 milioni di dollari tra obbligazioni e prestiti, contribuendo alla riduzione dell'indebitamento e al miglioramento della struttura finanziaria.