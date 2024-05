Un bagno di ottimismo

Perché è così difficile essere ottimisti oggi? Le è perchè affrontiamo problemi terribili, dal cambiamento climatico alle guerre. Ma, le sfide più grandi richiedono maggior determinazione e un fortissimo senso di fiducia. Pensate ai primi aerei: pensate a quanto sia importante credere di poter realizzare qualcosa di buono e grandioso.

È importantissimo immaginare il mondo che vogliamo e credere che noi si possa cambiare la realtà e renderla come la immaginiamo. In pratica la nostra storia è stata plasmata da ottimisti. Il mondo cui stiamo dando forma non è un mondo di perfezione, non c'è assenza di problemi. Ma le nostre vite migliorano ogni giorno di più anche se non lo notiamo. Perché? In primis perché il positivo, il progresso, riguarda maggiormente ciò che non accade. Riguarda il bimbo di due anni che non è morto di vaiolo. Tutte queste cose non finiscono in prima pagina.

Le cose brutte succedono più velocemente delle buone e fanno rumore. Inoltre, il progresso arriva a piccole dosi. Piccole percentuali che si sommano e che come l'interesse composto fa crescere i nostri conti correnti, anche quelle piccole percentuali di crescita si sommano per generare effetti straordinariamente grandi di progresso nel tempo. Gli ottimisti non evitano i problemi, li affrontano, cercano soluzioni nuove e, generano altri problemi.

Quando la scienza risponde ad una domanda quella risposta darà vita a due o tre altre domande nuove.

I problemi sono la strada per il progresso, senza i problemi non ci sarebbe progresso. L'ottimismo non è una scelta di comportamento. Abbiamo l'obbligo di essere ottimisti, perché essere ottimisti ci permette di plasmare il futuro.