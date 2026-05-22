Per Nvidia ricavi a quota 82 miliardi

«La più vasta espansione infrastrutturale della storia umana». Così Jensen Huang (in foto), l'amministratore delegato di Nvidia, parla dell'intelligenza artificiale e la sua società di chip sta seguendo questa onda rivoluzionaria. Il primo trimestre del 2026 rappresenta alla perfezione la crescita costante del settore: un trimestre record, il più recente di una fila infinita, con un balzo dei ricavi dell'85% a 81,6 miliardi di dollari e un utile di 58,3 miliardi, tre volte il risultato dello scorso anno e ben al di sopra delle aspettative che vedevano l'utile fermo a 42,9 miliardi. A guidare questo salto non sono però i chip per cui Nvidia è tanto famosa, ma i data center che, da soli, rappresentano il 92% delle vendite totali. I risultati stellari hanno anche spinto la società ad approvare un piano di buyback da circa 80 miliardi di dollari, oltre aumentare i dividendi a 0,25 dollari per azione. Guardando al futuro, Huang punta a ricavi tra gli 89,18 e i 92,82 miliardi. Numeri che deludono gli analisti che si aspettavano un fatturato di almeno 96 miliardi.

Sicuramente la delusione arriva anche dal mancato accordo con la Cina durante la visita governativa di Trump da Xi Jinping e, in risposta, ieri in Borsa la società ha perso circa il 2%. Sempre parlando di Ia, ieri Anthorpic, dopo aver chiuso il suo primo trimestre in positivo, ha siglato un accordo da 15 miliardi annui con SpaceX, per utilizzare i suoi data center.