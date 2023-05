Quando tua moglie compra le azioni Nvidia inizia a preoccuparti

Le azioni che sono cresciute di più continueranno a crescere ancora più delle altre. E’ la logica del trend following che tutti conosciamo o strategia del momentum: tutto ciò che è salito continuerà a salire e tutto ciò che è sceso continuerà scendere. Martedì , il valore di mercato del produttore di chip Nvidia ha raggiunto per la prima volta 1 trilione di dollari , collocandosi tra Apple , Microsoft e Amazon . Se alla fine del 2022 nessuno avrebbe scommesso una cicca sulle grandi società della Silicon Valley oggi questo paradigma si è completamente ribaltato. E basti un esempio per chiarire un concetto: le 10 maggiori azioni per capitalizzazione dell’S&P 500 hanno guadagnato il 44% quest'anno. Senza di loro, l'S&P 500 avrebbe incorniciato una performance leggermente negativa invece che salire di circa il 10% se facciamo di tutte le erbe un fascio. La sovraperformance dell’Sp500 nell’arco degli ultimi tre mesi rispetto a un indice SP500 equivalente che pondera però tutte le azioni allo stesso modo è ora la più ampia da quando la serie storica inizia nel 1990.

Ma non si tratta solo di tecnologia. In tutti gli indici settoriali statunitensi, ad eccezione delle telecomunicazioni, i primi 10 titoli per capitalizzazione hanno superato gli altri.

Le ragioni di questo fenomeno sono diverse. Ad esempio alcuni sono convinti che si tratti della sfiducia iniettata nel sistema finanziario dal collasso delle banche regionali USA qualche mese fa. Altri pongono l’accento sull’incertezza macroeconomica che abbiamo davanti, con tutti che prevedono una recessione che non si materializza mai. E anche il rialzo dei tassi spaventa perché non si sa ancora bene come il sistema industriale USA reagirà a questo scossone.

Se vuoi comprendere i meccanismi della Borsa puoi prendere parte al convegno dei migliori trader italiani il prossimo sabato 10 giugno 2023 a Bologna hotel Savoia clicca qui per maggior informazioni

Scrive il Wall Street Journal in un articolo di ieri: “Sebbene le rivoluzioni tecnologiche offrano opportunità ai piccoli imprenditori rivoluzionari in realtà puniscono in particolare gli operatori storici con meno dati e risorse da investire. Un report di UBS elenca le società quotate che probabilmente beneficeranno dell'IA generativa e quelle che probabilmente ci perderanno. In ogni settore, i presunti vincitori sono società molto più grandi, con una capitalizzazione di mercato media di 36 miliardi di dollari, rispetto ai 6,5 miliardi di dollari dei perdenti.”

Questo fenomeno è molto evidente se si considera il rapporto di forza relativa tra l’indice Russell 2000 (small caps) e quello del Nasdaq 100, un rapporto che ha raggiunto un minimo storico come all’inizio della bolla della fine del secolo scorso:

Quello che possiamo tranquillamente sostenere è che quando questi rapporti di forza relativa raggiungono livelli estremi si tratta di punti di cambiamento della tendenza di lungo periodo. E noi siamo ora in uno di questi frangenti.

Relativamente al fattore inflazione che ha cambiato le prospettive sull’economia USA notiamo nel grafico che segue come nello stesso momento in cui sull’Sp500 si è formato un doppio minimo con relativo cambiamento di tendenza a livello di inflazione core negli USA si è formato un doppio massimo. In altre parole quando la percezione del mercato è stata di un arresto della tendenza al rialzo dei prezzi subito il mercato azionario ne ha tratto beneficio:

Che dire ? La conclusione è che quando tua moglie vuole comprare le azioni Nvidia perché hanno superato il primo trilione di capitalizzazione forse siamo arrivati al punto di inversione della tendenza.

Se vuoi comprendere i meccanismi della Borsa puoi prendere parte al convegno dei migliori trader italiani il prossimo sabato 10 giugno 2023 a Bologna hotel Savoia clicca qui per maggior informazioni