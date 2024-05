Bossi, Confalonieri e D&G le "Rose" della Lombardia

Da Fedele Confalonieri a Bossi, passando per Ambra Angiolini, don Mazzi e Mahmoud: sono oltre 30 i premi assegnati ieri nella giornata della festa della Lombardia che ha riconosciuto chi, per l'impegno, l'operosità, la creatività e/o l'ingegno, ha contribuito allo sviluppo economico, sociale e sportivo della Lombardia. Cinque indicati dal Consiglio regionale, più 2 attribuiti dal presidente della Giunta, oltre ad altri premi «tematici» e 9 menzioni speciali a fronte di 170 candidature pervenute. La cinquina ha visto premiati quindi Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter Campione d'Italia, Giuseppe Romele, atleta paralimpico e campione mondiale di sci nordico, l'ex leader dei Timoria Omar Pedrini, l'Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo) e il Servizio Cani Guida dei Lions.

Fedele Confalonieri («milanese doc, manager di successo, cui la città ha affidato la Presidenza della Veneranda Fabbrica del Duomo») e Dolce&Gabbana («impresa di eccellenza che celebra i suoi 40 anni ed è motivo di grandissimo orgoglio della nostra Regione nel mondo») sono stati i due premi decisi dal presidente della Giunta. «Nel simbolo della Rosa Camuna ritroviamo le radici più vere e profonde della comunità lombarda, che si identifica intorno ai valori del saper fare, dell'agire concreto e della solidarietà: questi sono da sempre i caratteri distintivi dei lombardi» ha detto il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani.

«Ogni giorno incontro persone straordinarie che, con il loro saper fare, la creatività e l'impegno che ci contraddistinguono, rendono la nostra Lombardia la locomotiva d'Italia e d'Europa.

A tutti loro va il mio grazie», ha commentato il governatore Attilio Fontana che poi ha assegnato i cosiddetti tematici: Ambra Angiolini (Premio per lo spettacolo e l'impegno sociale), Don Antonio Mazzi (Premio per la solidarietà sociale), Suor Anna Monia Alfieri (Premio tutela diritto all'istruzione), Umberto Bossi (Premio per le riforme istituzionali), Mahmood (Premio per la musica e l'impegno sociale), e l' Associazione Nazionale Bersaglieri Lombardia (Premio per l'impegno sociale).