Bruno Mars a San Siro crea una "cattedrale" del Pop

La prima cosa che fa, Bruno Mars, quando sale sul palco, è pregare. "Dona a me e alla mia band l'energia e la forza per dare a questa città il miglior show di sempre. Amen". Alle sue spalle proiettano l'immagine di una vetrata multicolore e San Siro si illumina come una cattedrale gotica. Per un attimo sembra di essere in Duomo.

Inizia così, mentre parte la ballata Risk It All, la prima delle due serate milanesi del suo The Romantic tour. Tutto esaurito entrambe le date. É un'icona, Bruno, sedici Grammy, e artista tra i più ascoltati di sempre sulle piattaforme: ha raggiunto quota 70,4 milioni di streaming globali su tutto il catalogo. Non serve aspettare l'ultima canzone, Uptown Funk, che ballano o canticchiano davvero tutti tanto è famosa, per capirlo.

É un concerto, il suo, che si direbbe classico: voce (tanta), chitarra elettrica, coro, batteria. Pianoforte. Gli outfit sono eleganti (a parte la bandana in testa): gilet o giacche oversize, in velluto nero e tempestate di brillantini, o con stampe ton sur ton. La musica resta quasi sempre al centro della scena: una miscellanea di generi - soul, funk, R&B - e citazioni, da Santana a Michael Jackson, il suo idolo di sempre. E mentre ad ascoltarlo nel pubblico c'è anche un altro Michael, il campione Nba Jordan avvistato e ovviamente ripreso e postato sui social, il palco si anima con qualche effetto speciale. Fuochi d'artificio, coriandoli, qualche gioco di luce. Spunta una Cadillac rosso fiamma, lui ci sale sopra e si riprende il centro della scena. Interrompe lo show brevemente per un'apparizione su una vespa giocattolo giallo limone con sciarpone della nazionale di calcio al collo, e beve da un mega bicchiere di spritz dissetante. Omaggi all'Italia, che sembra amare anche nelle sue espressioni più veraci: il pomeriggio prima del concerto aveva pubblicato sui social una foto alla Osteria della fortunata con davanti due carbonare e una amatriciana.

A Madrid aveva affettato uno Jamon iberico. Per i saluti finali sceglie le strafamose Leave The Door Open e Locked Out Of Heaven. E tutto il pubblico, pur stremato dal caldo afoso, e dalla calca importante, raggiunge le uscite in pace e felice e contento. Amen.