Sanremo Giovani cambia volto: un solo vincitore accederà direttamente tra i Big del Festival 2027. Tutte le novità

Svolta per Sanremo Giovani. La principale novità del regolamento dell’edizione 2026 è l’introduzione di un nuovo meccanismo che, al termine del percorso, porterà alla proclamazione di un unico vincitore. Sarà lui ad accedere direttamente alla categoria dei Campioni del Festival di Sanremo 2027, rendendo la competizione ancora più selettiva rispetto al passato.

Un solo artista conquisterà un posto tra i Campioni

La nuova formula, ideata dal direttore artistico Stefano De Martino insieme alla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai, modifica profondamente il traguardo finale di Sanremo Giovani. Se nelle precedenti edizioni il percorso permetteva a più artisti di approdare sul palco dell’Ariston, da quest’anno il posto tra i Campioni sarà riservato esclusivamente al vincitore di Sanremo Giovani. L’obiettivo resta quello di valorizzare le nuove voci della musica italiana attraverso una selezione ancora più rigorosa e meritocratica.

Come si svolgeranno le selezioni

Il percorso inizierà con l’ascolto di tutti i brani iscritti da parte della Commissione musicale, che avrà il compito di selezionare i primi 60 artisti. I candidati scelti saranno quindi convocati per le audizioni dal vivo, al termine delle quali verranno individuati i 15 protagonisti di Sanremo Giovani. A loro si aggiungeranno altri 15 artisti provenienti da Area Sanremo, formando così un gruppo di 30 giovani talenti che proseguiranno il percorso verso la fase successiva della competizione.

Le audizioni a Sanremo e la scelta dei sei finalisti

La fase successiva si svolgerà direttamente a Sanremo nell’arco di due weekend, durante i quali gli artisti si esibiranno dal vivo alla presenza del direttore artistico Stefano De Martino. Al termine delle esibizioni saranno selezionati i sei finalisti che si contenderanno la vittoria: tre arriveranno dal percorso di Sanremo Giovani e tre da Area Sanremo, garantendo una rappresentanza equilibrata delle due selezioni.

La vetrina in prima serata su Rai 1

Prima della finale, i sei artisti avranno l’opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico. Ognuno di loro si esibirà nel corso di una puntata di un importante programma di Prime Time su Rai 1, un’occasione che offrirà ai finalisti un’importante vetrina televisiva in vista dell’atto conclusivo della competizione.

La finalissima il 18 dicembre al Casinò di Sanremo

Il percorso si concluderà il 18 dicembre con la finalissima di Sanremo Giovani 2026, in programma in prima serata su Rai 1 dal Casinò di Sanremo. I sei finalisti si esibiranno davanti alla Commissione musicale, che al termine della serata decreterà il vincitore assoluto. Ad aggiudicarsi la vittoria sarà un solo artista, che conquisterà l’accesso diretto alla categoria dei Campioni del Festival di Sanremo 2027, entrando così tra i protagonisti della principale manifestazione musicale italiana.

Quando sarà disponibile il regolamento e come iscriversi

Il regolamento completo di Sanremo Giovani 2026 sarà pubblicato online a partire da venerdì 7 agosto sul sito ufficiale della manifestazione. La piattaforma dedicata alle iscrizioni sarà invece attiva da lunedì 17 agosto, dando ufficialmente il via alla nuova edizione del concorso che punta a scoprire e lanciare i protagonisti della musica italiana di domani.