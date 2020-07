C'è anche Kent Haruf in libreria

Sempre in vetta e con distacco il giallista svizzero Joël Dicker con il suo L'enigma della camera 622. Questa settimana il giallo alpino pubblicato da La nave di Teseo vende 12mila e cinquecentoquarantaquattro copie. Davvero bei numeri, che lo staccano nettamente dal resto della classifica.

Al secondo posto il regista - prestato al romanzo - Ferzan Özpetek con Come un respiro (Mondadori) che raggiunge quota 6mila ottocentoquattordici copie. Come si vede il distacco dal primo è abissale: Dicker vende quasi il doppio. A breve distanza dal cineasta di origine turca un giallista italiano: Marco Malvaldi. Il suo thriller Il borghese Pellegrino (Sellerio) incentrato sulla figura del famoso gastronomo Pellegrino Artusi (1820-1911) vende 5mila settecentosessantacinque copie. Questo romanzo che miscela atmosfere gotiche e ottimi piatti si sta rivelando una «portata» ricercata in libreria e pare destinato ad essere uno dei libri forti dell'estate. Buoni risultati anche per Valérie Perrin con il suo Cambiare l'acqua ai fiori (e/o), stabile al quarto posto con 5mila e centosettantotto copie.

Se dobbiamo parlare di stabilità in questa classifica non possiamo non citare gli youtuber del momento. Lyon Gamer è al quinto posto con Le storie del mistero (Magazzini Salani) e i Me contro Te sono al settimo con Sfida il Signor S con Luì e Sofì (Mondadori Electa). Sono ormai una costante in classifica da svariate settimane e la prova che l'investimento degli editori su chi funziona bene in Rete è ormai un meccanismo consolidato.

Ma non si strappi le chiome chi preferisce cose puramente letterarie. È ottimo segno la costante presenza in classifica di Kent Haruf con La strada di casa (NN editore). Questa settimana è sesto a 3mila ottocentoquarantuno copie. Questo libro scritto prima della Trilogia della pianura era l'ultima chicca dello scrittore non tradotta in Italia. Ed è un bello spaccato dell'America. Ma soprattutto ha una prosa stupenda.