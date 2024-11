"Il 30% dello staff tecnico alle minoranze". Il politicamente corretto contagia la nazionale inglese

Ascolta ora 00:00 00:00

Il politicamente corretto contagia anche la Federcalcio inglese: spazio alle quote per le minoranze per legge. Sembra una boutade, ma è tutto vero. La Football Association ha annunciato che il 30% dello staff tecnico delle Nazionali maschili dall’Under 17 alla prima squadra dovrà essere composto da neri, asiatici o persone di altre etnie. L’obiettivo dovrà essere raggiunto entro il 2028, una svolta legata indissolubilmente alle polemiche scatenate dalla Black Footballers Partnership, che ha invitato la FA a “lavorare molto di più” per creare un gruppo eterogeneo di candidati per la posizione di commissario tecnico dell’Inghilterra.

Come riportato dalla stampa britannica, i dati della BFP hanno rilevato che nel 2023 il 43% dei calciatori di Premier League era di colore, mentre la percentuale degli allenatori di colore era molto più bassa, attestandosi al 19%. “Vogliamo promuovere l’inclusione assicurandosi che tutti si sentano benvenuti e contrastare la discriminazione migliorando l’istruzione e rendendo più facile contestare e denunciare” la conferma della FA. L’ad Mark Bullingham ha aggiunto che una delle principali ambizioni della Federcalcio è combattere la discriminazione: “Abbiamo visto come il potere del calcio possa unire le comunità e celebrare la diversità, e vogliamo continuare a usare la nostra influenza per apportare un cambiamento positivo“ .

Minoranze premiate anche nelle Nazionali femminili. La FA ha confermato che un altro obiettivo è quello di aumentare la diversità etnica all’interno dello staff tecnico delle Lionesses, passando dall’attuale 4% al 15%. Un altro obiettivo da raggiungere entro il 2028 è riservare il 60% dello staff tecnico alle donne, limitando la presenza maschile.

Tutti questi numeri sono inclusi nel nuovo documento strategico della FA per la dottrina DEI (diversità, uguaglianza e inclusione) intitolato A Game Free From Discrimination, che verrà pubblicato domani. Ricordiamo che all’inizio della stagione calcistica la FA ha introdotto una norma per rendere obbligatoria la segnalazione dei dati sulla diversità della forza lavoro per tutti i club professionistici inglesi.

Il documento stabilisce anche l'intento di "ridurre la discriminazione dei tifosi nei confronti dei giocatori inglesi" lavorando con la Football Supporters Association "per garantire che il calcio sia divertente per tutti" .

Come rimarcato dal Daily Mail , al termine della finale di Euro 2024 persa contro la Spagna, Bukayo Saka e Jude Bellingham hanno ricevuto molti insulti in rete per le prestazioni offerte. Tornando a Euro 2020, alla sconfitta in semifinale contro l’Italia, il già citato Saka, Jadon Sancho e Marcus Rashford furono presi di mira con insulti razzisti per aver sbagliato i rigori.