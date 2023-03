35 iPhone con oro 24 carati: ecco il folle regalo di Messi ai compagni

È stato premiato come miglior calciatore del 2022 dalla Fifa, ha riportato la sua Argentina sul tetto del mondo dopo 36 anni di attesa ai recenti Mondiali in Qatar, e meglio di così, probabilmente, la sua carriera calcistica non potrebbe andare. Felice su tutti i fronti, Leo Messi ha deciso di non badare a spese e fare regali d'oro, nel vero senso della parola, ai suoi compagni di nazionale e allo staff dell'Albiceleste: 35 iPhone 14 con custodie in oro 24 carati del valore complessivo di quasi 200mila euro.

Il design per le cover

La notizia e le numerose foto sulle costosissime custodie personalizzate è stata data dal quotidiano argentino Clarin. " È stato un onore regalare 35 iPhone 14 d'oro a @leomessi per i suoi compagni di squadra e lo staff come regalo per la vittoria della finale della Coppa del Mondo", ha dichiarato Benjamin Lyons, imprenditore e fondatore dell'azienda di lusso sugli accessori 'Indesign Gold', di cui Messi è già cliente da tempo. Per l'occasione speciale, quindi, cover personalizzate in oro a tutti i calciatori con cognome e numero di maglia in alto a destra e accanto gli obiettivi della fotocamera dell'iPhone 14. Al centro delle cover, invece, i loghi con il simbolo dell'Argentina, le tre stelle per i tre Mondiali vinti nella storia e la scritta World Cup Champions 2022.

Una fonte molto amica del calciatore ha fatto sapere che "La Pulce" desiderava omaggiare tutta la squadra con " qualcosa di speciale e appariscente per celebrare il suo momento di maggior orgoglio. Si è messo in contatto con l'imprenditore Ben Lyons e insieme hanno ideato il design ", scrive Tuttosport. Non voleva "il solito orologio" e da qui l'idea di incidere le custodie degli smartphone con un ricordo indelebile e molto costoso visto che si tratta di vero oro 24 carati.

Secondo il giornale argentino, però, i compagni e lo staff dovranno ancora aspettare qualche settimana prima di ricevere l'atteso regalo dal loro capitano: il ritrovo è previsto alla fine del mese di marzo quando l'Albiceleste giocherà due amichevoli, la prima contro Panama il 23 marzo allo stadio "River" e cinque giorni dopo a Santiago del Estero, località nel nord dell'Argentina, contro il Curacao.

L'attaccante argentino, soltanto con le squadre di club, tra Liga e Ligue 1 ha siglato la bellezza di 492 reti, che arrivano a 798 considerando tutti i gol nelle competizioni ufficiali. Non sbagliamo a pensare se, per la rete numero 800, si farà (o farà) qualche altro regalo speciale per festeggiare l'incredibile traguardo.