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Calcio

A Venezia ufficiale l’esonero di Stroppa. La panchina va a Davide Nicola

Segni particolari: specialista in imprese dal coefficiente di difficoltà elevatissimo. Un po’ come quella che lo attende, dal momento che i lagunari sono reduci da sei sconfitte di fila

Domenico Latagliata
Genoa, è ufficiale: Nicola prende il posto dell'esonerato Thiago Motta
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Al posto di Giovanni Stroppa, quarto allenatore esonerato nelle prime sei giornate di campionato (non è record assoluto, ma il numero rimane alto per non dire altissimo), il Venezia ha scelto di affidare la panchina a Davide Nicola. Segni particolari: specialista in imprese dal coefficiente di difficoltà elevatissimo. Un po’ come quella che lo attende, dal momento che i lagunari sono reduci da sei sconfitte di fila, inevitabilmente ultimi in classifica da soli, a meno quattro dal gruppetto formato da Udinese, Monza, Genoa, Parma e Fiorentina.

Nicola, quindi. Che ha la fama dell’allenatore capace di spremere il massimo potenziale da parte dei suoi giocatori: chiamato spesso a stagione in corso, quando la situazione pare precipitare. Il suo primo grande ‘miracolo sportivo’ risale alla stagione 2016/17, quando pilota il Crotone a una rimonta clamorosa dopo avere chiuso il girone di andata con soli 9 punti: i 25 fatti registrare nel ritorno permettono ai calabresi di centrare una salvezza clamorosa, battendo anche l’Inter (2-1), pareggiando con il Milan (1-1) e sconfiggendo la Lazio (3-1) all’ultima giornata.

Poi, al Genoa nel 2019/20, subentra a dicembre quando i rossoblù erano ultimi in classifica a 11 punti: i 39 finali furono sufficienti per mantenere la categoria. Nel 2021, la chiamata del Toro ovvero la sua squadra del cuore dove ha anche giocato: salvezza garantita anche in quel caso che però non gli era valsa la conferma. Quindi, nel 2021/22, la Salernitana: a febbraio i campani erano ultimissimi (13 punti), ma anche in quel caso la folle rincorsa terminò nel migliore dei modi. Più o meno nella stessa misura, anche le successive esperienze con Empoli e, nel 2024/25, Cagliari.

Poche ore fa, infine, la chiamata del Venezia, con cui Davide Nicola andrà a caccia di un’altra impresa.

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