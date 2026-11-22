Dopo le parole di Antonio Conte su un possibile ritorno alla Continassa, alla Juventus di Spalletti serviva un’iniezione di autostima ed una vittoria scaccia-crisi. I tre punti arrivano ma in maniera non del tutto convincente. I bianconeri giocano un primo tempo inqualificabile, sbagliando troppo, passeggiando in campo e tornando negli spogliatoi accompagnati dai fischi dell’Allianz Stadium.

Tutta un’altra storia nella ripresa, quando l’ingresso di Woltemade è decisivo. La rete del tedesco e il suo assist per Koopmeiners sono la svolta, con la rete di Cabal che mette al sicuro il risultato. A completare il poker arriva il rigore che Kolo Muani prima si guadagna e poi converte. Spalletti festeggia la panchina numero 600 con una vittoria che consente alla Juve di risalire al sesto punto in attesa della sfida tra Milan e Frosinone.

Juve inguardabile, tanti fischi

Mentre nubi si addensano sulla panchina di Spalletti dopo l’intervista di Antonio Conte, la sfida contro il Venezia di Nicola è fondamentale per la stagione dei bianconeri. Eppure ad iniziare meglio allo Stadium sono proprio i lagunari, con Lauberbach che imbecca Adams in piena area, costringendo Bremer ad una chiusura provvidenziale. I neroverdi ci credono e mettono in un certo imbarazzo la difesa dei padroni di casa, che stanno faticando molto più del previsto. Se al 16’ il retropassaggio azzardato di Cabal per poco non fornisce un assist pazzesco ad Adams, poco spettacolo e tanta noia nella prima metà del primo tempo. Al 22’ a rianimare il pubblico ci pensa una giocata pazzesca di Zhegrova che fa un tunnel a Busio e cerca l’eurogol dalla distanza, trovando i guantoni di Stankovic.

La Juventus sembra crescere ma non riesce ad andare oltre a qualche fiammata sporadica. Il Venezia ora ci crede e, se Lauberbach fatica ad avere la meglio su Bremer, molto più promettente la combinazione tra Perez e Busio alla mezz’ora, con il tiro da fuori che trova un Vicario molto attento. L’avanti italo-americano è ancora tra i più convincenti mentre Alajbegovic, rimasto a terra dopo uno scontro di gioco, stringe i denti e rimane in campo. Quando il Venezia tira un po’ il fiato, la Juve non è in grado di costruire granché, con molti giocatori che sbagliano di tutto. Prestazione incomprensibile quella di Kolo Muani, annullato da un Juan Jesus imperioso per la disperazione del pubblico di casa. L’undici di Spalletti torna negli spogliatoi accompagnati da una bordata di fischi del pubblico dello Stadium.

Woltemade decisivo, Venezia ko

Durante l’intervallo Spalletti richiama in panchina Douglas Luiz ed Alajbegovic per inserire Sarr e Woltemade, una mossa che si rivela decisiva. I primi minuti della ripresa non sono incoraggianti, con il Venezia che colpisce in contropiede, creando l’ennesima occasione sull’asse Busio-Adams. La partita cambia completamente al 53’, quando un flipper in area consente a McKennie di far arrivare il pallone a Woltemade, che segna praticamente a porta vuota. Una rete fortunosa, arrivata nel momento peggiore dei bianconeri ma che cambia completamente la narrativa della partita. I bianconeri, apparsi nervosi ed impacciati, si scatenano e trovano il raddoppio sei minuti dopo con Koopmeiners che recupera un pallone a centrocampo, scambia con Woltemade e batte con un preciso sinistro Stankovic. Gol e assist per l’avanti tedesco, davvero decisivo nella rinascita della Juventus in questo anticipo della dodicesima giornata.

Con un Venezia molto meno convincente rispetto al primo tempo, i bianconeri trovano anche il gol del 3-0 quando Cabal si avventa di testa sul cross preciso di Zhegrova e gonfia la rete. A chiudere i conti ci pensa l’errore di Halhal, che arriva in ritardo sulla penetrazione di Kolo Muani e lo stende in piena area: nessun dubbio per il signor Arena, che indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta proprio l’avanti francese, che spiazza completamente Stankovic, completando il poker bianconero. La reazione dei neroverdi arriva cinque minuti dopo, quando la girata al volo di Halhal colpisce il palo esterno ma la partita ha ormai detto tutto quel che doveva dire. Gli ultimi minuti di gioco vedono una girandola di cambi e non molto altro. Vittoria non del tutto convincente per la Juventus ma, in questo momento della stagione, conta solo mettere fieno in cascina. Il bel gioco può aspettare.

Il tabellino

JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Celik (69’ Gatti), Bremer, Kelly, Cabal (74’ Cambiaso); McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz (46’ Sarr), Zhegrova; Alajbegovic (46’ Woltemade), Kolo Muani (84’ Boga). Allenatore: Luciano Spalletti

VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut (84’ Sagrado), Sohm (69’ Dagasso), Busio, Perez (84’ Fanne), Haps; Lauberbach (69’ Yeboah), Adams (87’ Rrahmani). Allenatore: Davide Nicola

Marcatori: 53’ Woltemade (J), 59’ Koopmeiners (J), 65’ Cabal (J), 71’ Kolo Muani (rig) (J)

Arbitro: Alberto Ruben Arena (Torre del Greco)