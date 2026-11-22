Una partita incredibile, per cuori forti. L’Inter sciupa tre punti fondamentali pareggiando 4-4 sul campo di un’Atalanta mai doma che recupera per tre volte il doppio svantaggio maturato nel corso della partita. Su tutti, c’è la prestazione eccellente di un attaccante di razza, Pio Esposito, ma la difesa della squadra di Chivu ha il rammarico di aver sciupato per tre volte un vantaggio di due gol. Ottima anche la formazione di Sarri che trova in De Ketelaere l’uomo che fa doppietta in pochi minuti tra il 72’ e 80’ e trova il pari su calcio di rigore dopo il novantesimo con Kessié (tutti e due ex milanisti). In classifica, adesso, l’Inter è al terzo posto dietro la Roma a 29 punti, l’Atalanta dodicesima con 15 punti.

Pio Esposito, doppietta in 16 minuti

Nelle formazioni titolari, la sorpresa per l’Atalanta è l’assenza di Carnesecchi per un problema accusato al ginocchio proprio nel riscaldamento, al suo posto tra i pali gioca Sportiello. Nell’Inter, invece, comincia da titolare Pio Esposito, Lautaro in panchina. Dopo 3 minuti si fanno subito pericolosi gli uomini di Chivu con Çalhanoglu, Sportiello si salva in corner. All’11’ l’occasione più nitida fin qui, della gara, capita nei piedi di Pio Esposito che non inquadra la porta di pochissimo ma si rifà cinque minuti dopo. Al 16’ ottimo inserimento di Barella che tira, la conclusione viene respinta e Pio Esposito mette a rete quasi a porta vuota, 1-0 per l’Inter.

L’Atalanta prova una timida reazione ma sono i nerazzurri di Milano che ci provano ancora prima con Carlos Augusto al 24’, poi con Mkhitaryan al 27’. Al 32’ c’è una clamorosa doppia occasione da gol per l’Inter prima con Thuram e poi con Pio Esposito, bravissimo Sportiello. Un minuto dopo, al 33’, gli ospiti raddoppiano: assist al bacio di Dimarco, Pio Esposito da centravanti di razza stacca di testa e insacca in rete, non può nulla Sportiello, 2-0 Inter.

L’Atalanta riapre la gara

Tre minuti dopo, però, l’Atalanta prova a rimanere attaccata alla squadra di Chivu: Elmas accorcia le distanze al 36’ grazie allo spunto di Zalewski che imbecca bene il calciatore macedone che dopo un primo errore riesce a rifarsi e mettere in rete, 1-2.

Thuram-Esposito, l’Inter ne fa tre

La ripresa comincia in equilibrio ma poi cambia tutto nuovamente al 52’: assist strepitoso di Thuram che libera Pio Esposito, l’attaccante nerazzurro e della Nazionale firma la sua personale tripletta e porta a casa il pallone (1-3). Momento di affanno per la Dea che sembra avere poca benzina. I due allenatori operano i primi cambi e al 72’ la gara torna viva: De Ketelaere riporta l’Atalanta a un gol di distanza anticipando tutti in area di rigore, colpendo di testa e mettendo in rete, 2-3. Due minuti dopo, però, grande spunto di Thuram che va vicinissimo al gol ma Zappacosta, cadendo, ferma la palla con la mano sulla linea di porta. Maresca non ha dubbi e assegna il calcio di rigore: Sucic spiazza Sportiello e sigla il 4-2 al 76’.

La Dea non si arrende, 4-4!

Gara chiusa? Nemmeno per idea: all’80’ l’Atalanta torna a -1 grazie a De Ketelaere che sigla il 3-4 (doppietta) che con il mancino infila Martines con il pallone che s’infila sotto la traversa. L’occasionissima per la Dea arriva all’86’ con Pasalic, si esalta Martinez che respinge il pericolo. Al 90’ arriva l’episodio clou: Bastoni commette un fallo in area di rigore, si incarica di battere Kessié che al 91’ fa esplodere la New Balance Arena, 4-4!

I minuti di recupero sono quattro: al 93’ l’Inter si fa pericolosa con Carlos Augusto, palla in corner ma la difesa della Dea sventa il pericolo. Al 95’ il triplice fischio: a esultare sono soltanto i nerazzurri di casa.

Il tabellino

Atalanta (4-3-2-1): Sportiello; Bellanova (88’ Bernasconi), Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Elmas (68’ Rowe), Éderson (68’ Pasalic); Kessié; Zalewski (73’ Raspadori), De Ketelaere; Krstovic (88’ Scamacca). Allenatore: Sarri.

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, A. Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella (64’ Jones), Çalhanoglu (33’ Sucic), Mkhitaryan (77’ Stankovic), Dimarco (64’ Akanji); Pio Esposito (77’ Martinez), Marcus Thuram. Allenatore: Chivu.

Marcatori: 16’, 32’ e 52’ Pio Esposito (Inter), 35’ Elmas (Atalanta), 72’, 80’ De Ketelaere (Atalanta), 76’ Sucic (Inter), 91’ Kessié (Atalanta)

Ammoniti: 59’ Scalvini (Atalanta), 74’ Zappacosta (Atalanta), 95’ Carlos Augusto (Inter)

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)