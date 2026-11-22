Le romane chiamano, il Milan risponde in maniera squillante. I rossoneri soffrono l’aggressività dell’undici di Alvini nel primo tempo, rischiano di essere ripresi ma dilagano nella ripresa, mandando un segnale importante alle rivali. L’atteggiamento spavaldo dei ciociari causa qualche problema alla difesa sperimentale di Amorim ma il Milan passa dopo 4 minuti quando la deviazione sfortunata di Calvani mette fuori causa Palmisani.

I rossoneri raddoppiano quando Gonçalo Ramos torna al gol concludendo al meglio un contropiede micidiale ma il Frosinone dimezza lo svantaggio poco dopo. La situazione cambia nella ripresa, quando i laziali vengono infilati più volte in ripartenza: dopo la prima rete in rossonero di Jashari, ecco le reti del talento Cisse e di Pulisic a completare il pokerissimo. Il Milan sorpassa il Como ed è ora ad un punto dall’Inter.

Ramos si sblocca, il Frosinone c’è

Per tenere il passo del trio di testa, Ruben Amorim sceglie una coppia di centrali inedita, con De Winter accanto a Diawara. Serata fredda e umida al Meazza, ma i ciociari chiamano subito in causa Maignan, che devia la botta di Masini sull’incrocio dei pali. La risposta del Milan è una splendida azione che si trasforma nella rete del vantaggio grazie ad un aiutino della Dea Bendata: Modric imbecca alla grande Rabiot, Calvani anticipa Ramos sul seguente cross ma in fondo alla propria porta. Il Frosinone risponde cercando Schmid in profondità ma Maignan capisce tutto e libera in uscita. Se il pressing dei laziali è molto efficace, il Milan ne approfitta affidandosi alle puntate di Moreira sulla fascia ma Ramos non è impeccabile sull’invito del laterale belga. Al 13’ è ancora l’avanti portoghese a farsi largo in area ed incornare in corsa da calcio d’angolo: purtroppo il suo colpo di testa finisce alto. Non mancano i pericoli per la porta rossonera come al quarto d’ora quando Kvernadze vola sulla sinistra, si accentra e costringe Maignan ad una parata non semplice.

Il Milan raddoppia con un contropiede micidiale. Musah scatena la corsa di Moreira, Rabiot controlla ed apparecchia un’occasione che Gonçalo Ramos non può proprio sbagliare. Invece di squagliarsi, il Frosinone risponde rabbiosamente: dopo che una rasoiata rasoterra di Kvernadze finisce di poco a lato, i ciociari dimezzano lo svantaggio. Diawara è in ritardo sul cross nell’area piccola e il suo liscio consente a Masini di controllare il rimpallo e spedirlo alle spalle di Maignan. Se il Frosinone prende coraggio ed accumula calci d’angolo, Pulisic approfitta dello spazio concesso per mettere un bel pallone per Musah, anticipato in extremis da Calò. Il Milan tira il fiato gestendo il possesso palla ma i ciociari continuano a pressare alto, mettendo in qualche imbarazzo Maignan. Sul rovesciamento di fronte, Diawara incorna bene di testa ma troppo centrale: Palmisani ci arriva senza problemi. Al 44’ buona chance per Gonçalo Ramos ma il contrasto di Monterisi gli impedisce di impattare il bel cross di Bartesaghi.

Jashari, Cisse e Pulisic per la manita

Nell’intervallo Amorim inserisce Jashari al posto di un non convincente Bartesaghi, Il Milan parte forte, con Moreira che si scatena sulla destra, si accentra bene ma sbaglia tutto quando prova ad impegnare Palmisani. La rete del 3-1, però, arriva poco dopo grazie ad uno dei rimpiazzi di lusso di Amorim. Rabiot imbecca alla grande Jashari che ha a disposizione praterie sulla sinistra: lo svizzero tira forte sul primo palo e Palmisani non ci arriva. Grande soddisfazione dell’ex Club Bruges, che, finora, non aveva mai segnato con la maglia del Milan. Neanche due minuti ed il Frosinone sfiora il raddoppio: bella azione che mette Schmid in ottima posizione ma Musah evita la deviazione vincente degli avanti ospiti. Un minuto dopo Ramos chiede il cambio per un problema fisico: al suo posto entra in campo Alphadjo Cisse. Un’incomprensione tra Calvani e Palmisani regala un calcio a due al Milan ma la conclusione di piatto di Rabiot è troppo centrale per ingannare il portiere del Frosinone. La retroguardia rossonera sperimentale ogni tanto ha delle amnesie inspiegabili, come quella di De Winter che concede a Ghedjemis un tiro dal limite.

All’ora di gioco, il Milan completa il poker grazie all’ennesimo contropiede fulmineo sull’asse Pulisic-Moreira: ad avventarsi sul filtrante del belga è Cisse, che gonfia la rete. Il guardalinee alza la bandierina ma il Var vuole esaminare meglio l’azione: dopo una lunga review, Pairetto è invitato a convalidare il 4-1. Il Milan chiude i conti quando Christian Pulisic timbra il cartellino: dopo un’incomprensione tra Terzic e Amey, Capitan America può involarsi verso la porta e battere l’uscita di Palmisani con una palombella deliziosa. Con il Frosinone che ha mollato psicologicamente, i rossoneri colpiscono ancora in ripartenza: Rabiot imbecca Moreira ma la conclusione del belga non inganna Palmisani. I ciociari finiscono addirittura in dieci quando Birligea si fa male dopo che Alvisi aveva usato tutti i cambi. C’è spazio per una chiusura perentoria di Gila sul pericoloso cross di Ghedjemis prima che Pairetto mandi tutti negli spogliatoi.

Il tabellino

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (71’ Pavlovic), Bartesaghi (46’ Jashari); Moreira, Musah (71’ Estupinian), Modrić, Pulisic (82’ Hutchinson); Rabiot; Ramos (51’ Cisse). Allenatore: Ruben Amorim

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Cittadini (46’ Amey); Masini, Calò (76’ El Azzouzi); Tchato (63’ Terzic), Schmid (74’ Zerbin), Kvernadze (63’ Birligea); Ghedjemis. Allenatore: Massimiliano Alvini

Marcatori: 4’ Calvani (aut) (M), 19’ Ramos (M), 25’ Masini (F), 48’ Jashari (M), 60’ Cisse (M), 68’ Pulisic (M)

Ammoniti: 34’ Cittadini (F), 40’ Calò (F), 57’ Monterisi (F), 66’ Oyono (F), 87’ Cisse (M)

Arbitro: Luca Pairetto (Nichelino)