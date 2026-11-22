Una notte destinata a restare impressa nella storia recente del Boca Juniors si è trasformata in pochi istanti da festa incontenibile a momento di grande paura. Subito dopo aver sollevato al cielo la Copa Sudamericana 2026, il capitano degli Xeneizes ed ex regista della Roma, Leandro Paredes, ha accusato un improvviso malore perdendo i sensi davanti alle telecamere durante un’intervista a bordo campo.

🚨 Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSports



Afortunadamente ya se encuentra bien pic.twitter.com/SXF4agpotB — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026

I primi segnali e il trionfo a Barranquilla

La finale disputata all’Estadio Metropolitano Roberto Meléndez di Barranquilla, in Colombia, ha visto il Boca Juniors prevalere per 2-0 sui brasiliani dell’Atlético Mineiro grazie alle reti messe a segno da Santiago Ascacíbar al minuto 16 e da Miguel Merentiel al 48esimo, riportando a Buenos Aires un trofeo internazionale che mancava da 18 anni.

Le condizioni climatiche estreme della città colombiana, con temperature comprese tra i 35 e i 40 gradi accompagnate da un tasso di umidità elevatissimo, hanno però messo a dura prova la tenuta fisica dei giocatori. Come spiegato successivamente in conferenza stampa dall’allenatore Rodolfo Arruabarrena, il 32enne centrocampista argentino aveva iniziato ad avvertire vertigini e spossatezza già al termine della prima frazione di gioco. Nonostante un apparente recupero nell’intervallo, al rientro in campo Paredes ha iniziato a mostrare grandi difficoltà nei movimenti laterali, cosa che lo ha costretto a chiedere il cambio al 58esimo minuto, lasciando il posto a Tomás Belmonte.

Lo svenimento in diretta televisiva

Al triplice fischio, spinto dall’adrenalina e dall’emozione per l’importante successo, Paredes ha comunque voluto partecipare alla cerimonia di premiazione alzando la coppa al cielo con la fascia di capitano al braccio e celebrando il trionfo anche insieme ai propri familiari.

Pochi minuti più tardi, mentre rispondeva in diretta alle domande del cronista di DSports Marcelo Benedetto sul terreno di gioco, il centrocampista ha mostrato evidenti segni di affaticamento. Dopo aver espresso la propria felicità e aver ringraziato i compagni per l’impresa appena compiuta, il giocatore ha interrotto bruscamente il discorso accasciandosi a terra. L’intervento immediato dello staff medico e dei presenti gli ha permesso di ricevere i primi soccorsi già sul prato.

I controlli in clinica e le rassicurazioni

Paredes ha ripreso conoscenza nel giro di pochi minuti, riuscendo a rialzarsi e a raggiungere gli spogliatoi sulle proprie gambe, facendo anche il gesto del pollice alzato per tranquillizzare i compagni e il pubblico. A scopo puramente precauzionale, i sanitari hanno comunque disposto il suo trasferimento in una clinica privata di Barranquilla per sottoporlo a una serie di accertamenti, facendo slittare di qualche ora il volo di rientro della squadra verso l’Argentina.

Gli esami hanno confermato che l’episodio è stato causato esclusivamente da un calo di pressione dovuto presumibilmente proprio al caldo torrido e alla disidratazione. A dissipare ogni residuo timore è stato lo stesso calciatore, che dal centro medico, ancora con la maglia azul y oro indosso, ha condiviso uno scatto sui propri profili social accompagnandolo con una battuta per sdrammatizzare l’accaduto: “Sto bene, forza Boca. Oggi e sempre. Grazie a tutti per i messaggi, è stato solo un giramento di testa per tutti quei giri fatti insieme”, ha scritto, attribuendo scherzosamente il malore ai troppi festeggiamenti.

Poco dopo, rientrato in albergo, il Boca ha pubblicato un video del suo ricongiungimento con il gruppo, ironizzando nel comunicato ufficiale sul fatto che il capitano avesse semplicemente esagerato durante le celebrazioni: “Bollettino medico: Leandro Paredes stordito dai giri, tutto bene da queste parti”, si legge sulla pagina della squadra.