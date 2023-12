"Monopolio illegale". Stangata contro Uefa e Fifa: l'Ue sblocca la Superlega

Il verdetto è arrivato e potrebbe cambiare la storia del calcio come lo conosciamo. La Corte di giustizia dell'Unione europea, infatti, ha dato ragione alla Superlega, che si era appellata contro il monopolio da parte di Uefa e Fifa. Secondo la Corte, infatti, esiste un abuso di potere dominante da parte dei due massimi organismo del calcio continentale e mondale, che esercitano un monopolio. L'ottimismo della vigilia da parte di A22, la società che punta a sviluppare il progetto del nuovo torneo, è stato quindi giustificato dalla sentenza.

Le conseguenze potrebbero portare a una Uefa decisamente indebolita nel caso di pronuncia a favore anche solo parziale del ricorso della Superlega (che potrebbe aprire a una gestione diversa a livello organizzativo dei tornei o commerciale), oppure a una federcalcio continentale ancora più forte nel potersi opporre ai progetti separatisti. Di sicuro la decisione apre dunque scenari completamente nuovi, e al momento difficilmente ipotizzabili. Quali lo scopriremo presto.

La sentenza

“Le regole di Fifa e Uefa - si legge nella sentenza - che impongono la propria approvazione allo sviluppo di nuove competizioni tra club, come per esempio la Superlega, proibendo a squadre e giocatori di parteciparvi, sono illegali. Non c’è una cornice legale che garantisca trasparenza, oggettività, mancanza di discriminazione e proporzionalità da parte di Fifa e Uefa". E ancora: "Le regole che danno a Fifa e Uefa il controllo esclusivo sullo sfruttamento dei diritti commerciali dei diritti relativi a questi tornei sono tali da limitare la competizione in un ambito di grande importanza per media, consumatori e spettatori televisivi dell’Unione Europea". E da ultimo: "Nelle condizioni attuali Fifa e Uefa si trovano in una posizione di abuso di posizione dominante".

La Figc dice no