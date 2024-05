"Addio a fine stagione". Il Milan e Pioli si separano dopo quattro anni e mezzo

Adesso è ufficiale: il Milan e Stefano Pioli si separano a fine stagione. Dopo l'accordo raggiunto per la risoluzione consensuale, il comunicato atteso per questa mattina è puntualmente arrivato. Il contratto aveva una scadenza fissata al 30 giugno 2025. L’accordo prevedeva un ingaggio da quattro milioni e mezzo netti a stagione, poco meno di 10 milioni a bilancio. Il tecnico percepirà una buonuscita pattuita con il club rossonero per sciogliere anticipatamente il vincolo che legava le parti per un altro anno. Ora resta da capire chi sarà il prossimo allenatore dei rossoneri (al momento il favorito sembra l'ex Roma Paulo Fonseca).

Il comunicato

"Il Milan e Stefano Pioli comunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019" , si legge nella nota emessa oggi. "Il Milan ringrazia con affetto Stefano Pioli, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato il Milan stabilmente nelle più importanti competizioni europee. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club" , ha precisato il Milan.

We just want to say Grazie, Stefano pic.twitter.com/4H3Qn6aHq9 — AC Milan (@acmilan) May 24, 2024

E ancora: "Stefano Pioli ringrazia il Milan per l'opportunità di far parte della Storia di questo glorioso Club ed esprime profonda gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale di Milanello e di Casa Milan per il supporto e la grande professionalità. Il tecnico rivolge un pensiero speciale ai tanti tifosi che hanno sostenuto il Milan in questi anni, dimostrando un attaccamento incondizionato".

Lo scudetto inatteso e i derby persi

Con Pioli alla guida, il Milan è tornare a sedersi sul trono della Serie A, conquistando lo scudetto nella stagione 2021/22, dopo un'incredibile rimonta sull'Inter di Inzaghi. Ottimo il cammino anche nelle coppe europee, dove i rossoneri arrivano tra le prime quattro d’Europa, con la semifinale di Champions League di un anno fa.

A pesare sul giudizio finale dell’avventura di Pioli in rossonero sono però i confronti diretti con l'Inter. I sei derby persi di fila tra Supercoppa Italiana, Champions League e campionato, in ultimo quello che ha regalato ai nerazzurri lo 'scudetto della stella' hanno rappresentato un fattore determinante per la decisione della società.

Sabato il tecnico di Parma guiderà quindi la squadra per , nel match contro la Salernitana, e si prenderà il meritato ringraziamento dei suoi tifosi. In Australia, dove i rossoneri affronteranno la Roma in amichevole, andrà infatti in panchina Daniele Bonera.