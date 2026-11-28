Si chiamava Jorge dos Santos Filho ma per tutti era solo Juary. Un infarto lo ha portato via a 67 anni nella sua casa di Poços de Caldas dopo una lotta durissima contro la depressione e poi anche contro un tumore alle ossa e alla prostata. Rappresentava il simbolo perfetto di quel calcio in bianco e nero fatto di maglie di lanetta e palloni di cuoio. La scomparsa dell’attaccante brasiliano «con le ruote al posto delle gambe» - sua l’esultanza diventata iconica della danza attorno alla bandierina del calcio d’angolo - riporta a quel football romantico degli anni ’80, alle immagini sgranate delle sintesi tv e alle radioline portate allo stadio.

La serie A aveva appena riaperto le frontiere e insieme ai vari Prohaska, Falcao e Krol, sbarcò Juary all’Avellino di Vinicio pochi mesi prima del sisma che colpì l’Irpinia. In una terra ferita e costretta a rialzarsi dalle macerie, le sue giocate e i suoi 13 gol in due stagioni regalarono le storiche salvezze e restituirono il sorriso a un’intera provincia. Cresciuto nel Santos sotto l’ala di Pelé, vinse il Campionato Paulista nel 1978 laureandosi capocannoniere con 29 reti. E in Italia, dopo l’Avellino e una breve carriera da cantante (col suo 45 giri Sarà così), arrivò in sequenza l’Inter - dove a volte, vista la sua statura non elevata, Altobelli e Beccalossi lo facevano sedere su un passeggino e lo portavano a spasso per il centro sportivo come se fosse un neonato -, poi l’Ascoli e la Cremonese ma senza più il tocco magico dei tempi in maglia biancoverde. Dovette emigrare nel Porto per entrare nella storia del calcio europeo: suo il colpo di tacco che decise la finale di Coppa dei Campioni del 1987 a Vienna contro il Bayern. Finita la carriera di calciatore, nella sua vita ha vissuto di espedienti, tra scuole calcio e incarichi da allenatore di squadre giovanili. Ci ha fatto divertire e qualche volta anche un po’ ridere, ma era un signor giocatore...