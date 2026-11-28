Amici contro. Ma nessuno può permettersi regali. Non Gattuso che vuole vincere per continuare la fuga; non Abate, che nelle ultime 4 partite ha perso 3 volte e ha fatto 1 punto soltanto. Insieme hanno vinto uno scudetto col Milan (con Allegri in panchina). Sfida inedita. La Lazio è lanciata, il test è importante, anche per l’assenza di Taylor (oltre a quelle di Tavares e Sutalo). Torna Zaccagni, almeno in panchina.

Il Torino continua a godere di buona stampa e cattiva classifica, un’altra stagione se ne sta andando senza traguardi. Restano, a parte i derby, giusto partite come questa. Si gioca alle 18, Gattuso (finora 10 vittorie e 2 pareggi) proverà di nuovo a vincere, giusto per vedere l’effetto che farebbe avere provvisoriamente 5 punti più della Roma e 6 più dell’Inter, che di sera però potrebbe subito sforbiciare il ritardo. C’è il Genoa a San Siro, cioè De Rossi contro Chivu, altra coppia, altri amici. Ricordi romani, già rinfrescati lo scorso anno, 2 partite e 2 vittorie per Chivu.

Stavolta di doppio c’è l’incrocio in 4 giorni, stasera in campionato e martedì in Coppa Italia, sempre a Milano, e sarebbe curioso sapere dove DDR più spera di sorprendere il vecchio compagno. Inter non nei guai, ma quasi. Dopo Calhanoglu, s’è rotto un altro titolare importante, stavolta Bastoni, stiramentino al quadricipite sinistro. Non grave, ma serio. Fuori una ventina di giorni. E così il reparto più discusso della squadra perde un pezzo pesante. Carlos Augusto l’ovvio sostituto, con Dimarco di nuovo titolare. Già 17 i gol subiti dall’Inter nelle prime 12 giornate. Avaro l’attacco del Genoa, appena 13 gol all’attivo, ma 6 con la firma di Milutin Osmajic, 27 anni, centravanti montenegrino dall’anonimo passato, ma dal presente scintillante. È costato meno di 3 milioni, quello che si dice un acquisto azzeccato. Per lui, straordinari almeno fino a gennaio, visto il grave infortunio di Colombo, fuori fino all’anno prossimo.

Nell’Inter, sempre senza Bonny, potrebbe invece essere la volta buona di Lautaro titolare, dopo le due panchine contro Atalanta e Stoccarda (con gol). Dovrebbe fargli posto Thuram, che in Champions League è sembrato davvero provato, più di Pio, che pure ha giocato anche in Nazionale. In gruppo torna Zielinski, ma Sucic resta favorito per il ruolo di vice Calhanoglu. Jones titolare, Spence no, Stones chissà. Dagli inglesi, sempre nulla.