Cinque vittorie e due pareggi, roba buona dall’Europa. Sta a vedere che è cambiato il vento, una volta si chiamava orgoglio ora autostima. I club italiani si sono riscattati e, paradossalmente, le due squadre che hanno giocato il football migliore, contro avversari assoluti, dunque Napoli a Manchester e Roma a Parigi, non sono andate oltre il pareggio. Il turno di campionato non è proprio eccitante, salvo Como-Juventus, evento che ha totalmente ribaltato i valori storici, la squadra di Fabregas è una realtà nuova e certa, quella di Spalletti è reduce da un passato irripetibile, il risultato di domani sera può dare sentenze, in particolare per i torinesi. A proposito, per ribadire il declino del potere juventino, Milan e Atalanta, impegnate giovedì nelle coppe europee, godono di un giorno in più di riposo, Amorim può preparare il viaggio di lunedì a Cagliari, Sarri porterà i suoi a Lecce. Il calendario pilotato (il computer è un alibi debole) porta ad illazioni sacrosante, l’Inter gioca stasera contro il Genoa recuperando una micidiale coppia di attacco, Esposito-Lautaro, la curiosità odierna è suggerita dalla Lazio a Torino, la capolista vive la sua storia incredibile per i deboli di fede e di conoscenza calcistica, tra le due squadre ci sono diciotto punti ma se pochi credono alla Lazio, la propaganda pentole giustifica sempre il Torino.

Domani va vista la Roma in casa contro il Monza, la squadra di Gasperini cresce in modo feroce, consapevole di una solidità tattica e mentale. Non si può dire lo stesso del Napoli, quello di Manchester ha giocato benissimo ma il fattore Allegri resta l’handicap mediatico dei faziosi e prevenuti. Speriamo che gli arbitri non rovinino le premesse, dopo aver visto le immagini di Hanna Hattab, l’arbitro siriano sostituito perché in stato di ubriachezza, nulla è impossibile, dal var al bar è un attimo.