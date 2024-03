Inter, tegola Sommer: il portiere si infortuna in nazionale, cosa si è fatto

L'Inter potrebbe dover fare a meno del suo portiere titolare per la prossima partita di campionato: costretto a uscire anzitempo nel corso dell'amichevole tra Svizzera e Danimarca, Yann Sommer sarà sottoposto a una serie di esami strumentali per valutare l'entità della distorsione alla caviglia subita durante il match.

I nerazzurri devono quindi fare i conti con un nuovo infortunio dopo quello patito dal difensore Stefan de Vrij, che ha dovuto abbandonare il ritiro dell'Olanda e fare ritorno in Italia per via di un problema muscolare agli adduttori riscontrato durante l'allenamento. Pur non essendo ancora chiara l'entità dell'infortunio, in attesa del referto con il risultato degli esami svolti in Olanda, pare che non si tratti di una situazione particolarmente grave: bisognerà comunque attendere la prossima settimana per comprendere per quante partite Inzaghi dovrà fare a meno del centrale.

Stesso discorso anche per l'estremo difensore nerazzurro, atteso ad Appiano Gentile nelle prossime ore per una valutazione dell'infortunio patito nella serata di ieri, sabato 23 marzo, durante l'incontro amichevole tra Danimarca e Svizzera in programma al Parken Stadium di Copenhagen. Una partita abbastanza noiosa, che si è conclusa con il risultato di 0-0 e nel corso della quale, peraltro, c'è stato un altro infortunato celebre: il centrale del Milan Simon Kjaer, infatti, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al 68esimo a causa di un problema muscolare.

Yann Sommer, invece, è stato sostituito al minuto 37 della prima frazione di gioco dopo un contrasto con un avversario. L'estremo difensore nerazzurro stava cercando di anticipare Jannik Vestergaard durante un calcio d'angolo a sfavore, quando è stato colpito da quest'ultimo involontariamente nella fase di rinvio col piede destro.

Il portiere svizzero si è accasciato a terra e lì è rimasto per qualche istante, in preda al dolore alla caviglia. Dopo l'intervento dello staff medico della sua nazionale e qualche tentativo di testare il piede sul terreno di gioco, Sommer è stato costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco, sostituito dal collega Yvon Mvogo. "Ha avuto una distorsione e c'è un po’ di preoccupazione. Speriamo che possa riprendersi al più presto e che l'infortunio non sia grave" , ha dichiarato il ct della nazionale elvetica Murat Yakin dopo la fine dell'amichevole.

Nelle prossime ore sarà valutata l'entità dell'infortunio, ma è probabile che il portiere debba giocoforza saltare il match contro l'Empoli in programma a San Siro nel giorno di Pasquetta del 1° Aprile.

Se non dovesse riuscire a recuperare ci sarà spazio per, che in campionato ha giocato solo a Lecce.