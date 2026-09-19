All’Olimpico quasi un gala di chiusura

Come un gala di chiusura. Prima della lunga sosta della nazionale, ecco Roma-Inter, il meglio che pochi immaginavano all’inizio dei giochi. Poi il campo ha dato risposte diverse e chiare, soprattutto sul lavoro di Gasperini e i risultati di gioco e di classifica del suo gruppo. Solida in difesa, potente in mezzo, geniale e perfida in avanti, squadra dall’identità definita anche se non ancora finita. L’Inter perde due uomini importanti, Stones e Chalanoglu, in questo senso la fase difensiva si presta ad alcuni sbandamenti, il portiere non offre le stesse garanzie di chi lo ha preceduto, da sempre, nella storia dell’Inter. Il cartellone propone Malen e Lautaro, parlano i gol, aggiungo Thuram e Dybala, il primo pronto per Zidane, il secondo fatto fuori ormai dal Scaloni per le tre amichevoli dell’Argentina con l’omaggio nel Monumental a Lionel Messi, pasillo de honor contro il Benin, evento al quale parteciperanno tutti i campioni del mondo del 2022 in Qatar, Dybala compreso. Oltre la partita dell’Olimpico, curiosità a Venezia per la Lazio che potrebbe approfittare del risultato di Roma, Juventus-Atalanta dopo il divertimento di coppa dei bianconeri e ancora Frosinone-Como che fino a qualche anno fa era da campionati minori. Ho volutamente tenuto da parte Milan-Lecce, roba ordinaria in altri tempi ma per questi no, Amorim ha una sola pallottola in canna, se sarà ad acqua o a salve si possono prevedere giorni e settimane di chiacchiere e illazioni sul portoghese. Ritorno di Palladino sulla panchina del Bologna, segnalo che il suo staff è composto da tredici collaboratori. Roba da matti.