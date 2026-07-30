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Calcio

Alta tensione alla Lazio: Gattuso caccia Taylor dall’allenamento, cosa è successo

Un fallo non fischiato ha creato momenti di tensione tra il tecnico biancoceleste e il calciatore olandese: ecco cosa è accaduto nel ritiro di Formello

Alessandro Ferro
Rino Gattuso caccia un giocatore
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Una mattinata decisamente movimentata in casa biancoceleste che prosegue la preparazione estiva a Formello. Mister Gennaro Gattuso, nel corso dell’allenamento, ha letteralmente espulso uno dei calciatori della rosa, il calciatore olandese Kenneth Taylor, centrocampista, dopo un diverbio a distanza.

Cosa è successo

I video che circolano sul web parlano chiaro: il nuovo tecnico della società di Lotito prima ha alzato la voce, a distanza, con il suo calciatore e poi fatto ampi gesti dicendogli di lasciare l’allenamento dopo solo un’ora. Ma cosa è accaduto? Secondo la ricostruzione dei presenti all’allenamento, la miccia si sarebbe accesa durante la partitella tra i calciatori: dopo aver subìto un fallo, Taylor è rimasto a terra chiedendo che gli si fosse fischiato il fallo.

Gattuso, però, è di parere diverso e fa proseguire il gioco: a quel punto il calciatore olandese si sarebbe rivolto in maniera non proprio decorosa al suo allenatore. A quel punto il tecnico calabrese interrompe la partitella dirigendosi verso Taylor alzando la voce e facendo anche ampi gesti fino a quando arriva quello inequivocabile. “Vai fuori”, indicando la strada verso gli spogliatoi.

Il calciatore olandese, senza dire nulla, è uscito dal campo. L’allenamento è poi ripreso regolarmente ed è probabile che Taylor abbia preso parte alla sessione pomeridiana. Non prima, però, di aver chiarito con il suo mister l’episodio che è stato vissuto dall’intera squadra.

Le strade, in questi casi, sono sempre due: o si è tutto già risolto dentro lo spogliatoio con la promessa che episodi del genere non si ripetano oppure (ma è l’ipotesi meno probabile) la società potrebbe richiamare Taylor in modo ufficiale con una multa.

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