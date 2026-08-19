Ecco Mora ma la Roma non si ferma

Ieri è sbarcato nella Capitale l’ultimo colpo di mercato giallorosso: quel Rodrigo Mora che la Roma stava corteggiando da due settimane. Affare fatto per 25 milioni più il 50% sulla futura vendita in favore del Porto. Contratto fino al 2031 per il fantasista. E non finisce qui: ora Gasperini si aspetta un altro paio di regali. Fari puntati su Fofana (Lione) e Luiz Henrique (Inter) mentre sono fuori dai programmi della dirigenza romanista Soulé e Vaz, destinati a lasciare presto Trigoria.

Vuole invece parlare italiano il Como che è alla ricerca di talenti nostrani per la questione liste: contatti in corso per il centrocampista Ricci (in uscita dal Milan); mentre in attacco la prima scelta è sempre Moise Kean (la Fiorentina vuole però 45 milioni, i lombardi sono pronti a offrirne 35 più bonus e il 10% sulla futura vendita). Lavora sempre sul fronte uscite, invece, la Juventus che deve sfoltire l’organico se vuole regalare altri rinforzi a Spalletti: Cabal può andare al Bologna, David ha rifiutato diverse soluzioni all’estero e vorrebbe restare, anche se non rientra nei piani del club. Dovesse fare i bagagli, i bianconeri si fionderebbero su Zirkzee che può lasciare il Manchester United in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, ai quali potranno aggiungersi ulteriori 2 di bonus. Intanto ieri pomeriggio la Juve ha ufficializzato l’arrivo con la medesima formula del portiere Vicario dal Tottenham: a fargli posto uno tra Di Gregorio (può finire al Marsiglia in prestito secco) e Perin (cercato dal Palermo).

Infine aria pesante in casa Lazio dopo il flop in Coppa Italia e l’eliminazione al primo turno nella sfida all’Olimpico contro il Mantova: Gattuso invoca rinforzi e il duo Lotito-Fabiani sta trattando Pinamonti (Sassuolo) per l’attacco mentre per la difesa c’è l’idea Sutalo (Ajax). Al passo d’addio invece Romagnoli (Sarri lo vorrebbe all’Atalanta) e Tavares (piace al Porto).