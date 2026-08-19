Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 05:57
In evidenzaAggiornato alle ore 05:57
Calcio

Serie B, più investimenti e spazio agli azzurri

Il campionato cadetto scalda i motori tra certezze, novità e voglia di crescere

Francescomatteo Bertoli
L'Inter pensi all'Atletico. Presunte rivali smascherate
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Venerdì si alzerà il sipario sulla stagione 2026-27 del campionato di Serie B con l’open day tra Vicenza e Catanzaro. Riflettori puntati sul Palermo dove Pippo Inzaghi va a caccia della quarta promozione in carriera dopo quelle ottenute con Venezia (2017), Benevento (2020) e Pisa (2024), i rosanero sono i favoriti ma occhio alle sorprese che il campionato cadetto, da anni, riserva. Una Serie B che conferma la sua formula vincente e continua a fare passi avanti come quelli evidenziati dal presidente Paolo Bedin durante la conferenza stampa inaugurale. I dati confermano il trend: 118mila abbonamenti complessivi per le 20 squadre coinvolte (Sampdoria, Palermo e Verona sul podio) e ben oltre la metà dei club con progetti in corso per ammodernare impianti (Arezzo e Catanzaro hanno già iniziato i lavori). «Il 75% delle squadre hanno un passato in Serie A, questo dà un tono e un prestigio al torneo - sottolinea Bedin -. Ci sono 20 città, 17 capoluoghi di provincia per 13 milioni di abitanti. In pratica rappresentiamo un quarto del Paese».

Oltre alle novità tecnologiche, come il nuovo sito e l’aumento delle telecamere (fino a 10 per i big match), al centro del progetto ci sono sempre i giocatori azzurri: 665 italiani tesserati su 834 con 192 Under21 e 298 Under23. «È la nostra missione, non possiamo assolutamente che intensificare il nostro impegno. Abbiamo cambiato la regola sul minutaggio, ci saranno più bonus per i vivai, l’innalzamento del tetto minimo di minuti per poter accedere alle risorse. Ci aspettiamo club che investano ancora di più sui giovani» ha commentato il presidente.

Serie BCalciomercatoNazionale Italiana Di Calcio

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.