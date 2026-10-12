Alvarez fresco papà più commosso per Messi

Dopo la sua operazione al volto in Brasile c’è una teoria per la quale il Vinicius che va in campo non sia quello vero. Alla cosa credono in tutto il mondo e pure in Italia tanto che oggi a una gara di suoi sosia Vinicius arriverebbe 4°.
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Kean infortunato, Fabregas attacca la Figc. Ora vediamo se gli risponderà il Presidente o il Commissario.
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Spagna, partita del Rayo sospesa per lancio di aeroplanini di carta. Pivelli! Da noi dalle tribune hanno scagliato motorini veri.
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Julian Alvarez sui social ha speso più parole per salutare Leo Messi che per la nascita di suo figlio.
@duppli