Il Como si conferma micidiale tra le mura amiche del Sinigaglia e ritrova la vittoria, stendendo 2-0 il Cagliari con una rete per tempo (stavolta non degli attaccanti) e regalando così al tecnico Fabregas il successo numero 50 da allenatore in gare ufficiali. I lombardi passano in vantaggio al ventiquattresimo: percussione sulla destra dell’imprendibile Yan Couto abile a crossare al centro per l’accorrente Jacobo Ramón, che con un’incornata poderosa trafigge Caprile. Trovato il vantaggio i padroni di casa continuano a mantenere il controllo del gioco e al minuto 56 trovano il raddoppio. Azione in fotocopia con Couto che vola via sulla destra e mette in mezzo per il colpo di testa vincente in avvitamento di capitan Da Cunha.

Nel mezzo qualche trama interessante cagliaritana con Maldini, ma ai sardi è mancato il guizzo per bucare a Butez. Nel finale traversa di Douvikas a negare il tris ai lariani, che a causa del serio infortunio occorso a Kean pensano ora di tornare a gennaio sul mercato per un attaccante. Fari puntati su Sergio Camello del Rayo Vallecano, in scadenza a giugno coi madrileni. Contatti già avviati.