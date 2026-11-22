La risposta della Roma alla Lazio (5-1) porta la firma di Donyell Malen. Ventisei gol in un anno solare, quattro solo ieri a Parma. Con la maglia giallorossa non c’era riuscito nessuno: Francesco Totti nel 2007 ed Edin Dzeko dieci anni dopo si erano infatti fermati rispettivamente a 23 e 24. L’olandese sigla la prima quaterna della carriera che affossa un Parma capace di pareggiare temporaneamente la sfida con Elphege e per un’ora di tenere testa alla Roma.

L’attaccante sale a quota 12 nell’annata attuale, staccando nettamente Varela e Raimondo (fermo ai box) nella classifica marcatori. Un terzo dei gol segnati dalla Roma in 12 giornate (36): mai nessuno nella Serie A a 20 squadre aveva mai segnato così tanto a questo punto del torneo. Per «Bobby», come simpaticamente è stato soprannominato dai tifosi giallorossi, il modo migliore per «scaldarsi» in vista della prestigiosa sfida di Champions con il Psg. Il sigillo di Rodrigo Mora ha completato la cinquina.

Gasperini recuperava Svilar in porta e Dybala che mancava dalla serata europea contro il Real e 38 giorni dopo è rimasto in campo per 60 minuti senza lasciare il segno. Ma ci sarà tempo di rivedere la Joya migliore.