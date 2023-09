Arabia, gaffe alla presentazione di Luiz Felipe: ecco cosa è successo

Anche Luiz Felipe se ne va in Arabia Saudita. Nella giornata di oggi l'Al-Ittihad ha ufficializzato l'arrivo del difensore italo-brasiliano dal Betis Siviglia per 25 milioni di euro.

L'ex Lazio lascia così la Liga per unirsi al club saudita, dove troverà come compagni di squadra grandi campioni Benzema e Kanté. L'affare è stato al centro delle discussioni non tanto per ragioni tecniche ma perché nella presentazione via social, ci sono stati degli errori clamorosi da parte della società saudita.

Welcome Luiz Felipe pic.twitter.com/IJlgtZdz73 — Ittihad Club (@ittihad_en) September 7, 2023

Nell'annuncio pubblicato sui social, l'Al-Ittihad ha deciso di rimarcare gli anni passati in Serie A con la maglia della Lazio. Il club ha infatti condiviso un video con in sottofondo la musica del Padrino ed in cui viene detto che "l'Italia si è sempre distinta per la difesa e nient'altro" . Una frase che anziché sottolineare la forza del calciatore diventa quasi denigratoria verso il calcio italiano.

Inoltre sembra di sicuro esagerato inserire Luiz Felipe nella tradizione dei difensori italiano, avendo collezionato una sola presenza in Nazionale, da subentrato, nel 2022 dopo la naturalizzazione ottenuta per via di un bisnonno veneto. Ma soprattutto nella grafica, i gialloneri hanno scritto: "Welcome Luiz Felibe" , sbagliando clamorosamente anche il nome del loro nuovo difensore. Successivamente l'errore è stato corretto, ma figuraccia resta. Sbagliare il nme di un nuovo acquisto non è certamente un buon segno.

La Top 11 della Saudi League

I club della Saudi League hanno speso circa 901,32 milioni di euro, secondo Transfermarkt. Una cifra enorme, al di sotto soltanto della Premier League. Una forza economica che ha portato il campionato arabo a formare una top 11 di grande livello. Tra i pali Edouard Mendy, vincitore della Champions League con il Chelsea nel 2021 e ora all'Al-Ahli.

La linea a tre davanti a Mendy è composta da Demiral, Laporte e Koulibaly. L'ex difensore dell'Atalanta è passato all'Al-Alhi per 20 milioni di euro. L'ex Manchester City ha salutato la Premier e veste ora la maglia dell'Al-Nassr di Ronaldo. Una retroguardia completa, solida e capace di giocare da dietro, soprattutto con l'ex Napoli e Chelsea. Da menzionare anche Telles e Ibanez, arrivati dal Manchester United e dalla Roma.

In mediana Marcelo Brozovic e Ngolo Kanté, con l'ex nerazzurro acquistato dall'Al-Nassr per 18 milioni di euro e l'ex Chelsea arrivato all'Al-Ittihad a parametro zero, ma con un contratto stellare: biennale da 50 milioni. Leggermente più avanzato Sergej Milinkovic-Savic, passato dalla Lazio all'Al Hilal per circa 40 milioni. Sulle fasce tanto talento e velocità con Mahrez e Mané, le due ali dell'Al-Alhi e Al-Nassr. A centrocampo non mancano le alternative con Fabinho, Otavio, Ruben Neves, Fofana e Gabri Veiga, il talento che voleva il Napoli.

Per concludere un attacco atomico. A guidarlo Karim Benzema, bomber dell'Al-Ittihad. Senza dimenticare Neymar, anche se l'ex Psg ancora non ha esordito con l'Al-Hilal e Sadio Mané, acquistato dall'Al-Nassr. Tanti i sostituti validi, Mitrovic in cima alla lista, seguito da Jota, Saint-Maximin e Carrasco.