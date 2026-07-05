Un Faraone in Arabia. Non è il titolo del prossimo cinepanettone targato De Laurentiis, bensì l'avventura che si appresta a vivere Stephan El Shaarawy (foto). Giorni speciali e da ricordare quelli che sta passando l'attaccante ex Roma che, dopo essere convolato sabato a nozze con la storica fidanzata Ludovica Pagani, ora è pronto a dire un altro sì: quello nei confronti dell'Al Shabab, che gli ha offerto un biennale da 10 milioni a stagione per andare a giocare in Saudi Pro League. Affare in dirittura d'arrivo. Chi invece ha deciso di lasciare l'Arabia per tornare in Europa (e magari proprio in Italia) è Frank Kessiè. Il mediano ivoriano all'Al Ahli guadagnava ben 14 milioni e adesso dovrà accontentarsi di un terzo se vuole tornare a calcare il palcoscenico della Serie A. Ci pensano la Juve (Spalletti è un suo estimatore da anni e lo voleva già quando allenava l'Inter nel 2019: andò a vuoto il tentativo di scambio con Vecino) e la Roma (dove ritroverebbe il mentore Gasperini che l'ha lanciato all'Atalanta).Pure la Dea ha fatto un sondaggio, ma nel frattempo i bergamaschi sono in chiusura per il regista Gianluca Gaetano (Cagliari): affare da 15 milioni. Infine il Milan, dopo il caso Liberali, non vuole più sbagliare coi propri giovani talenti ed è pronto a blindare Francesco Camarda col rinnovo fino al 2031.
Arabia girevole, El Shaarawy va, Kessiè torna
Giorni speciali e da ricordare quelli che sta passando l'attaccante ex Roma
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.