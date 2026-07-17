Argentina e Spagna schierano nove giocatori dell'Atletico Madrid: ecco chi sono

La squadra di club ‘vincitrice’ del Mondiale, che domenica assegnerà il titolo a una tra Argentina e Spagna (calcio d’inizio alle ore 21 italiane), è l’Atletico Madrid. Sono infatti nove i giocatori allenati dal Cholo Simeone a fare parte delle rose delle due nazionali. Se a questi aggiungiamo anche lo juventino Nico Gonzalez – nell’ultima stagione tra i biancorossi, in prestito – il numero sale addirittura a dieci: in ogni modo è record assoluto, sia in un caso che nell’altro. Il dato è insomma straordinario: sono cinque (o sei, appunto) i giocatori che vestiranno la maglia dell’Argentina e quattro quelli della Spagna. Nel dettaglio, gli spagnoli sono Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena e Alejandro Grimaldo, mentre i sudamericani rispondono ai nomi di Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Giuliano Simeone e Thiago Almada. Grazie a questi numeri, i colchoneros stabiliscono un altro record unico, risultando il club con più rappresentanti in una finale mondiale per la terza edizione consecutiva dopo quelle del 2018 e del 2022.

Alle spalle dell’Atletico Madrid c'è il Barcellona, che porterà in finale otto giocatori. E, in generale, è proprio la Liga nel suo complesso a dominare l’atto conclusivo del Mondiale: tra i 52 calciatori a disposizione di Scaloni e de la Fuente, 24 giocano infatti nel campionato spagnolo.

Nessun'altra lega si avvicina a questi numeri: la ricchissima Premier si ferma infatti a tredici rappresentanti, la Ligue1 a cinque, l’Italia a due (Lautaro Martinez e Rabiot) come Bundesliga (Germania), Mls (Usa) e Liga Profesional (Argentina).