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Calcio

La Juve mette un Suzuki fra i pali

La Juve si avvicina a Zirkzee per l’attacco (in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United)

Nicolò Schira
Nella "lista della spesa" di Motta il pezzo pregiato si chiama Zirkzee
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Sono gli argentini a infiammare le trattative. La Roma ingaggia il terzino della nazionale albiceleste Molina dall’Atletico Madrid per 18 milioni (bonus compresi); mentre la Fiorentina si assicura in prestito dal Real Madrid il fantasista classe 2007 Mastantuono. L’Inter invece continua a strizzare l’occhio al Cuti Romero (Tottenham), sul quale però si sono inseriti forti i Colchoneros. Non solo gli argentini: i Campioni d’Italia valutano il ritorno di Perisic per la fascia; mentre la Juve si avvicina a Zirkzee per l’attacco (in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United) e Suzuki tra i pali (con la regia del PSG, che lo preleverebbe dal Parma per prestarlo poi alla Signora). Infine prove d’addio tra Lukaku e il Napoli: acquirenti cercasi.

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